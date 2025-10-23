Advertisement
भूल जाओ इतिहास! अब चलेगा मंधाना नाम... ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ इंटरनेशनल क्रिकेट में मचाया तहलका

भारत ने महिला वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराने के साथ ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. इस मुकाबले में स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोके. मंधाना ने 95 गेंदों में 109 रन की पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस सेंचुरी के दौरान मंधाना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर भी कब्जा कर लिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:20 AM IST
सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली दूसरी बल्लेबाज बनीं

वनडे क्रिकेट में उनका यह 14वां शतक है. इस शतक के साथ ही स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (13) को पीछे छोड़ते हुए महिला वनडे में सर्वाधिक शतकों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंच गईं. अब वह केवल ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज मेग लैनिंग (15) से पीछे हैं. मंधाना की पारी में 10 चौके और चार छक्के शामिल रहे. इस दौरान उन्होंने प्रतिका रावल के साथ 212 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की.

महिला वनडे इतिहास में सर्वाधिक शतक

मेग लैनिंग - 15
स्मृति मंधाना - 14
सूजी बेट्स - 13
टैमी ब्यूमोंट - 12
नैट साइवर-ब्रंट - 10

तोड़ा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना ने पारी में दो छक्के लगाते ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. उन्होंने 2025 में 29 छक्के पूरे कर लिए और इसके साथ ही मंधाना एक कैलेंडर ईयर में महिला वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका की लिजेल ली का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2017 में 28 छक्के लगाए थे.

महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के (एक कैलेंडर ईयर में)

स्मृति मंधाना (भारत) - 29 छक्के, 2025
लिजेल ली (दक्षिण अफ्रीका) - 28 छक्के, 2017
डिएंड्रा डॉटिन (वेस्टइंडीज) - 21 छक्के, 2013
क्लो ट्रायोन (दक्षिण अफ्रीका) - 21 छक्के, 2017
चमारी अटापट्टू (श्रीलंका) - 21 छक्के, 2013

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhana

