इतिहास रचने के करीब स्मृति मंधाना, आज मिताली राज के स्पेशल क्लब में शामिल होने का मौका

India Womens vs Sri Lanka Women: भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला शुक्रवार (26 दिसंबर) को खेलेगी. टीम इंडिया सीरीज में फिलहाल 2-0 से आगे है और अगर वह इस मैच में जीत हासिल कर लेती है तो अजेय बढ़त बना लेगी. इस मैच में उपकप्तान स्मृति मंधाना की नजर एक बड़ी उपलब्धि पर है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार पूरे करने वाले भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बन जाएंगी.

दिग्गजों के क्लब में शामिल होंगे मंधाना

स्मृति मंधाना से पहले दिग्गज मिताली राज ने 333 मैचों में कुल 10868 रन बनाए थे. मंधाना 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बन सकती हैं. मिताली के अलावा सूजी बेट्स (10,652) और चार्लोट एडवर्ड्स (10,273) ने यह उपलब्धि हासिल की है. मंधाना ने 7 टेस्ट मैचों में 629 रन बनाए हैं. उनके नाम 117 वनडे मैचों में 5322 रन हैं. इसके अलावा मंधाना ने 155 टी20 मैचों में 4021 रन बनाए हैं.

दूसरे मैच में शेफाली ने लगाया था अर्धशतक

दूसरे टी20 में भारत ने आसानी से सात विकेट से जीत हासिल की थी. ​​129 रन का पीछा करते हुए टीम ने सिर्फ 11.5 ओवर में मैच को खत्म कर दिया. शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए थे. जेमिमा रोड्रिग्स ने तेजी से 26 रन जोड़े. स्मृति मंधाना ने आउट होने से पहले 14 रन बनाए और कप्तान हरमनप्रीत कौर आखिर में आईं और इंडिया ने जीत पक्की की.

तीसरे टी20 के लिए तैयार दीप्ति

इससे पहले श्रीलंका 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन ही बना पाया था चमारी अथापट्टू ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए और हर्षिता मदावी ने 33 रन बनाए. भारत के गेंदबाज ने पूरे समय दबाब बनाए रखा.वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने दो-दो विकेट लिए. टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने गुरुवार को मैच से एक दिन पहले बताया कि ऑफ-स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा अब फिट हैं और श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए सेलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं.