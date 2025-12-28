स्मृति मंधाना ने कर दिया करिश्मा, सबसे तेज 10000 रन का बनाया महारिकॉर्ड

Smriti Mandhana 10000 International Runs: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20I मैच में 27 रन बनाते ही मंधाना ने इतिहास रच दिया. स्मृति ने महिला क्रिकेट में अपने 10000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं. ये बड़ा कारनामा करने वाली वो मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी हैं. ओवरऑल बात करें तो स्मृति मंधाना के अलावा दुनिया की सिर्फ 3 महिला क्रिकेटर्स के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार से अधिक रन हैं.
तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टी20 मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बद स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की सलामी जोड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की. मंधाना ने इस पारी में अपना 27वां रन पूरा करते ही इतिहास रच दिया. वो महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10000 रन बनाने वाली दुनिया की चौथी खिलाड़ी बन गईं.
स्मृति मंधाना बनीं 10 हजारी
स्मृति मंधाना से पहले दुनिया की तीन महिला क्रिकेटर्स ने ये बड़ा कारनामा किया था, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का नाम भी शामिल है. मिताली ने संन्यास लेने से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में 10868 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी सूजी बेट्स ने 343 पारियों में 10652 रन बनाए हैं. इंग्लैंड की पूर्व स्टार बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10273 रन हैं. भारत के लिए गर्व की बात ये है कि स्मृति मंधाना ने सिर्फ 280 पारियों में ये बड़ा कारनामा किया है. उन्होंने ये खबर लिखे जाने तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 10007 रन बना लिए हैं.