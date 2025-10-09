4 शतक, 3 फिफ्टी और रनों का अंबार... मंधाना के वर्ल्ड रिकॉर्ड से मचा हाहाकार, 28 साल से कोई नहीं कर पाया ये कारनामा

IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप 2025 से पहले स्मृति मंधाना का शोर हर जगह देखने को मिल रहा था. उन्होंने बैक-टू-बैक सेंचुरीज से दुनियाभर में अपना डंका बजाया. लेकिन महिला वर्ल्ड कप का आगाज होते ही मंधाना का प्रदर्शन फीका पड़ गया है. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महिला क्रिकेट इतिहास में एक नया पन्ना लिख दिया है.
Trending Photos
IND W vs SA W: महिला वर्ल्ड कप 2025 से पहले स्मृति मंधाना का शोर हर जगह देखने को मिल रहा था. उन्होंने बैक-टू-बैक सेंचुरीज से दुनियाभर में अपना डंका बजाया. लेकिन महिला वर्ल्ड कप का आगाज होते ही मंधाना का प्रदर्शन फीका पड़ गया है. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने महिला क्रिकेट इतिहास में एक नया पन्ना लिख दिया और आज वह महिला वनडे इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन ठोकने वाली बल्लेबाज बन चुकी हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में मंधाना ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाईं.
1997 से अटूट था ये रिकॉर्ड
मंधाना ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है जो साल 1997 से अटूट था. दुनिया की कोई भी बल्लेबाज 1997 के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई थी. 29 साल की मंधाना अब इस रिकॉर्ड की लिस्ट में टॉप पर नजर आएंगी. साल 1997 में ऑस्ट्रेलिया की बलिंदा क्लार्क ने एक साल में वनडे में 970 रन बनाए थे. लेकिन अब मंधाना ने 982 रन बनाकर इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है.
लगाए 4 शतक
मंधाना ने 982 का आंकड़ा 18 मैच में हासिल किया है. अब वह अगले ही मैच में 1000 एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन सकती हैं. उन्होंने इस साल 4 शतक और 3 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. हालांकि, वर्ल्ड कप में अभी शुरुआती तीन मुकाबलों में मंधाना संघर्ष करती नजर आईं. तीनों मुकाबलों में उनका बल्ला नहीं चला. इस लिस्ट में दूर-दूर तक भारत का नाम नहीं था, लेकिन अब इंडिया की मंधाना टॉप पर दिखेंगी.
ये भी पढे़ं.. 1,24,31,87,40,000 रुपये की संपत्ति... इन 12 देशों को बिठाकर खिला देंगे रोनाल्डो, सालभर में कितनी कमाई?
अफ्रीका के खिलाफ बढ़ी मुश्किलें
टीम इंडिया ने महिला वर्ल्ड कप में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया मुश्किल में नजर आई है. भारत ने महज 102 के स्कोर पर ही अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था. लेकिन ऋचा घोष ने अर्धशतक ठोककर टीम की लाज बचाई और टीम इंडिया को 200 के लड़ाकू स्कोर तक पहुंचा दिया.