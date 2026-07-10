ऐतिहासिक टेस्ट में स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड...अनोखे 'तिहरे शतक' के साथ दिग्गजों के क्लब में मिली एंट्री

Smriti Mandhana 300th International Match: भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास का पहला टेस्ट खेला जा रहा है. इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. मैदान पर उतरते ही मंधाना ने अपने करियर में अनोखा तिहरा शतक पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. वह विश्व महिला क्रिकेट के इतिहास में 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं.
साल 2013 में डेब्यू करने वाली मंधाना टीम इंडिया के लिए रन मशीन कहलाती हैं और 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली तीसरी भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं. 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का सफर बेहद लंबा और कठिन होता है, लेकिन स्मृति मंधाना ने बेहद कम उम्र में इस जादुई आंकड़े को छूकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.
विश्व महिला क्रिकेट में इस आंकड़े तक पहुंचने वाली वह कुल 12वीं क्रिकेटर हैं, लेकिन सबसे कम उम्र यानी 30 साल में यहां तक पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब मंधाना के नाम दर्ज हो गया है.
भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें, तो स्मृति मंधाना से पहले केवल दो महान खिलाड़ियों ने ही 300 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं. मंधाना अब इस बेहद खास और एलीट क्लब में तीसरी भारतीय के रूप में शामिल हो गई हैं.
हरमनप्रीत कौर (कप्तान): 374 मैच
मिताली राज (पूर्व कप्तान): 333 मैच
स्मृति मंधाना (उपकप्तान): 300 मैच*
अप्रैल 2013 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाली स्मृति मंधाना पिछले एक दशक से अधिक समय से भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत रीढ़ रही हैं. उनके 300 मैचों का सफर कुछ इस तरह रहा है. उन्होंने अब तक 9 टेस्ट, 120 वनडे और 171 टी20I मैच खेले हैं. इस दौरान टेस्ट में 2 शतक और 4 फिफ्टी के दम पर 691 रन बनाए. वनडे में 14 शतक और 35 फिफ्टी के दम पर 5411 रन जोड़े, जबकि टी20I में 1 शतक और 35 फिफ्टी के साथ 4538 रन बनाए हैं.
लॉर्ड्स में खेला जा रहा यह मुकाबला सिर्फ मंधाना के लिए ही नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के इतिहास के लिए भी बेहद खास है. ऐसा इसलिए क्योंकि 144 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है, जब लॉर्ड्स के मैदान पर कोई महिला टेस्ट खेला जा रहा है. इंग्लैंड की धरती पर यह कुल 56वां महिला टेस्ट मैच है. इससे पहले इंग्लैंड में खेले गए 55 टेस्ट मैच 19 अलग-अलग मैदानों पर आयोजित किए गए थे.