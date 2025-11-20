VIDEO: 'समझो हो ही गया..' स्मृति मंधाना का डांस शादी से पहले वायरल, बुमराह की वाइफ ने भी किया कमेंट

Smriti Mandhana Marriage: स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. लंबे समय से डेटिंग के बाद उनकी शादी पलाश मुच्छल से हो रही है. लेकिन शादी से पहले ही स्मृति मंधाना का मजेदार डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो उन्होंने अपने टीममेट्स के साथ शूट किया. इस रील में स्मृति मंधाना ने अपनी सगाई ऑफिशियल कर दी है और एक हल्के-फुल्के इंस्टाग्राम रील से हफ्तों से चल रही अटकलों को कन्फर्म कर दिया है.

'समझो हो ही गया'

यह वीडियो, जो उनकी इंडिया टीम की साथी जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल और अरुंधति रेड्डी के साथ शूट किया गया था. गुरुवार, 20 नवंबर को पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. रील में, ग्रुप "लगे रहो मुन्ना भाई" के गाने "समझो हो ही गया" पर यएक छोटा, कोरियोग्राफ किया हुआ एक्ट करता है. यह मजेदार क्लिप मंधाना के कैमरे के सामने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाने के साथ खत्म होती है, जो इस खबर की उनकी पहली पब्लिक कन्फर्मेशन थी.

कमेंट्स की आई बाढ़

रील शेयर होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. बुमराह की पत्नी और स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन ने भी इस रील पर कमेंट किया. उन्होंने लिखा,'इंटरनेट पर आज की सबसे अच्छी चीज'. पिछले महीने इंदौर में एक इवेंट में बोलते हुए, उन्होंने कहा था, 'वह जल्द ही इंदौर की बहू बनेगी. बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं.' दोनों लंबे समय से रिलेशन में रहे. हाल ही में स्मृति ने महिला वर्ल्ड कप में खिताबी जीत का भी खूब जश्न मनाया और अपना योगदान दिया था.

फाइनल को पलाश ने किया इंजॉय

पलाश मुच्छल वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान डीवाई पाटिल स्टेडियम में मौजूद थे, जहां उन्होंने स्टैंड्स से भारत की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया. मंधाना अपने करियर को तय करने वाले टूर्नामेंट के बाद अपनी पर्सनल लाइफ के इस नए फेज में जा रही हैं. इंडिया विमेन ने ODI वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला ICC टाइटल जीता. वाइस-कैप्टन इंडिया के कैंपेन का अहम हिस्सा थीं, और नौ इनिंग्स में 54+ के एवरेज से 434 रन बनाकर टीम की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं.