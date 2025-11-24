Advertisement
पहले टली शादी और अब सारे फोटो डिलीट... स्मृति मंधाना के इस कदम से सोशल मीडिया पर टेंशन! आखिर क्या है पूरा मामला?

Smriti Mandhana Delete Photos: पिछले दो दिनों में स्मृति मंधाना के साथ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी. करोड़ों फैंस उन्हें दुल्हन के जोड़ों में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके पिता की तबीयत बिगड़ी और माहौल बदल गया. अब भारतीय क्रिकेटर ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस टेंशन में हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:30 PM IST
smriti mandhana deletes all photos related to engagement and wedding
Smriti Mandhana Delete Photos: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की निजी जिंदगी में इस समय उथल-पुथल मचा है. रविवार, 23 नवंबर को वो संगीतकार पलाश मुच्छल से शादी करने वाली थीं, लेकिन खुशियों के माहौल के बीच गम ने दस्तक दी और सबकुछ बदल गया. स्मृति की शादी से ठीक पहले उनके पिता की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

स्मृति दुल्हन बनने वाली थीं, लेकिन शादी समारोह में अचानक एंबुलेंस की एंट्री से कोहराम मच गया. रिपोर्ट के मुताबिक स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल का दौरा पड़ने के बाद सांगली के सर्वहित अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केंद्र ले जाया गया। सोमवार (आज) एक और खबर फैली कि पलाश को भी अचानक स्वास्थ्य समस्याओं की सूचना मिलने पर सांगली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, पलाश की हालत में सुधार हो रहा है, जबकि स्मृति के पिता अभी भी निगरानी में हैं।

पहले टली शादी... अब फोटो डिलीट 

स्मृति मंधाना ने अपनी सगाई की घोषणा और प्रपोजल वीडियो सहित शादी से जुड़ी अपनी सभी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दी हैं. उनके इस कदम से सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रहे है, क्योंकि उन्होंने शादी टलने के एक दिन बाद ही ये बड़ा कदम उठाया ही.

पलाश ने बीच स्टेडियम में किया था प्रपोज

बता दें कि पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को पुणे के स्टेडियम में बीच मैदान पर रोमांटिक अंदाज में शादी के लिए प्रपोज किया था. दोनों काफी खूबसूरत लग रहे थे और फैंस भी स्मृति-पलाश पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे थे. ये वीडियो अभी भी पलाश के इंस्टाग्राम पर मौजूद है, लेकिन स्मृति ने इसे डिलीट कर दिया है.

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

Smriti Mandhana

