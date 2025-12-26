Advertisement
trendingNow13054677
Hindi Newsक्रिकेटमुझे वह पल याद है जब.. स्मृति मंधाना तीसरे T20I मैच में हुई इमोशनल, बताया आगे का प्लान

'मुझे वह पल याद है जब..' स्मृति मंधाना तीसरे T20I मैच में हुई इमोशनल, बताया आगे का प्लान

IND W vs SL W: महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के बल्ले का एक्शन अभी तक श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 सीरीज नहीं देखने को मिला है. महिला वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही स्मृति मंधाना चर्चे में हैं. पहले शादी कैंसिल हुई और फिर पलाश मुच्छल के साथ ब्रेकअप हुआ. श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में स्मृति वर्ल्ड कप को याद करते हुए भावुक नजर आईं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana

IND W vs SL W: महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के बल्ले का एक्शन अभी तक श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 सीरीज नहीं देखने को मिला है. महिला वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही स्मृति मंधाना चर्चे में हैं. पहले शादी कैंसिल हुई और फिर पलाश मुच्छल के साथ ब्रेकअप हुआ. श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में स्मृति वर्ल्ड कप को याद करते हुए भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा कि टीम ने वर्ल्ड चैंपियन बनने के एहसास को अपना लिया है, लेकिन यह भी बताया कि इस टैग के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आती है.

क्या बोलीं स्मृति मंधाना?

स्मृति मंधाना ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ बातचीत करते हुए कहा, ​'ईमानदारी से कहूँ तो वर्ल्ड चैंपियन कहलाने पर बहुत अच्छा लगता है. मुझे अभी भी वर्ल्ड कप का वह पल याद है जब हमारी टीम बाहर निकली और उन्होंने हमें चैंपियन घोषित किया यह अविश्वसनीय था. अब लगभग एक महीना हो गया है और एक टीम के तौर पर हमने उस एहसास को बहुत अच्छे से अपनाया है. लेकिन गर्व के साथ-साथ यह जिम्मेदारी भी लाता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार चलेगी तैयारी

उन्होंने आगे कहा, 'यह हमें और भी बेहतर तैयारी करने और उस सफलता को जारी रखने की याद दिलाता है क्योंकि अगले कुछ सालों तक हमें वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर जाना जाएगा. उम्मीद है कि मार्केटिंग टीम भी हमें इसे भूलने नहीं देगी. एक बल्लेबाज के तौर पर मेरे लिए, यह सब चीजों को सरल रखने के बारे में है. गेंद पर शॉट सेलेक्शन, अपनी ताकत पर भरोसा करना और ज़्यादा न सोचना. अगर मैं ऐसा अच्छे से करती हूं तो मुझे पता है कि मैं टीम के लिए योगदान दे सकती हूँ.'

ये भी पढे़ं.. 176.66 का स्ट्राइक रेट और चौकों-छक्कों की बारिश.. T20 WC के स्क्वाड में नाम आते ही गरजा 'सिक्सर किंग'

खुद पर क्या बोलीं मंधाना

स्मृति ने खुद के बारे में कहा, 'मुझे अपने बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि चीजें कैसी रही हैं. यह फॉर्मेट कुछ ऐसा है जिस पर मैं हर दिन कड़ी मेहनत करती हूं और यह अच्छा लगता है जब मेहनत प्रदर्शन में बदलती है.' सीरीज के दौरान, स्मृति T20I में 4,000 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhana

Trending news

घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
jammu kashmir news hindi
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश