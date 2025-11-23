Smriti Mandhana Wedding: स्मृति मंधाना ने अचानक रोकी अपनी शादी; परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, आखिर क्या हुआ?

Smriti Mandhana Wedding: स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अचानक अपनी शादी टाल दी है. रिपोर्ट के मुताबिक मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को सांगली के समडोल स्थित मंधाना फार्म हाउस में शादी की तैयारियों के दौरान दिल का दौरा पड़ा. स्टार क्रिकेटर के बिजनेस मैनेजर तुहिन मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है. मंधाना के पिता को तुरंत सांगली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें तत्काल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। परिवार के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि खबर सुनते ही स्मृति मंधाना और उनका पूरा परिवार तुरंत अस्पताल पहुंच गया.

स्मृति मंधाना की शादी टली

फिलहाल, परिवार ने बताया है कि मंधाना के पिता की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है, जिससे इस मुश्किल घड़ी में उन्हें थोड़ी राहत मिली है. शादी प्रबंधन ने आधिकारिक तौर पर मीडिया को बताया कि आज का समारोह रद्द कर दिया गया है. अभी यह तय नहीं है कि शादी समारोह कब फिर से शुरू होगा.

स्मृति मंधाना के मैनेजर ने जानकारी देते हुए कहा कि आज सुबह जब स्मृति के पिता नाश्ता कर रहे थे तब उनकी तबीयत बिगड़ी. हमने कुछ देर इंतजार किया. हमें लगा कि शायद सब सामान्य है, वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी. इसलिए हमने सोचा कि कोई जोखिम न लें, इसलिए हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले गए. अब वह निगरानी में हैं.

बता दें कि स्मृति और पलाश 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में अपने करीबी परिवार और प्रशंसकों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधने वाले थे. महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कई सदस्य शादी समारोह के दौरान स्मृति के साथ मौजूद थे.