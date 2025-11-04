Advertisement
न स्मृति मंधाना न हरमनप्रीत कौर... सोशल मीडिया की 'क्ववीन' बनी ये सुपरस्टार, वर्ल्ड कप जीतते ही आ गई फॉलोअर्स की बाढ़

ICC Womens World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. उसने पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया है. इस जीत के बाद पूरे देश में जमकर जश्न मनाया गया और घर-घर में इस टीम की खिलाड़ी के नाम गूंजने लगे. यह सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला है. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 04, 2025, 09:27 AM IST
ICC Womens World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. उसने पहली बार इस खिताब पर कब्जा किया है. इस जीत के बाद पूरे देश में जमकर जश्न मनाया गया और घर-घर में इस टीम की खिलाड़ी के नाम गूंजने लगे. यह सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला है. फेसबुक, एक्स से लेकर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीम इंडिया की जमकर चर्चा हुई. कप्तान हरमनप्रीत कौर से लेकर ओपनर स्मृति मंधाना और रॉकस्टार जेमिमा रोड्रिग्ज तक के सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई है.

सबसे आगे जेमिमा रोड्रिग्ज

सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रनों की नाबाद खेलने वाली जेमिमा के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा बढ़े हैं. उन्होंने टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला और डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ मैच में जीत दिलाई. यह टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक माना गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जेमिमा के इंस्टाग्राम पर करीब 13 लाख नए फॉलोअर्स बढ़ गए हैं. इसके अलावा वह गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली महिला खिलाड़ी बन गईं.

मंधाना-हरमप्रीत के कितने फॉलोअर्स?

जेमिमा ने फॉलोअर्स हासिल करने के मामले में अपनी टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना को पछाड़ दिया. मंधाना की बात करें तो उन्हें इंस्टाग्राम पर 5 लाख नए फॉलोअर्स मिले हैं. वहीं, हरमनप्रीत के खाते में 2 लाख फॉलोअर्स जुड़े हैं. इन तीन सुपरस्टार के अलावा फाइनल में ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाली शेफाली वर्मा और स्पिनर राधा यादव की चर्चा भी काफी हुई. शेफाली ने 87 रन बनाने के साथ-साथ 2 विकेट लिए. उन्हें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

फॉलोअर्स के मामले में टॉप-5 में कौन?

ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद अचानक से खिलाड़ियों के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और फाइनल में यह सातवें आसमान पर पहुंच गई. मौजूदा स्थिति की बात करें तो स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली क्रिकेटर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 1.3 करोड़ फॉलोअर्स हैं. उनके बाद जेमिमा रोड्रिग्ज का नंबर आता है. उनके 29 लाख फॉलोअर्स हैं. कप्तान हरमनप्रीत कौर (25 लाख) तीसरे स्थान पर हैं. शेफाली वर्मा (6.87 लाख) और दीप्ति शर्मा (5.61 लाख)  क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर हैं.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Indian cricket team

