आंखों में दर्द, चेहरे पर बनावटी हंसी... स्मृति मंधाना ने रूंधे गले से छिपाया सबसे बुरी रात का राज, कहा- मैं बस...

भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना इन दिनों एशिया कप 2026 खेल रही हैं. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में उनके हाव-भाव से फैंस भी इमोशनल हो गए. एक-एक सवाल मानों उनके तीर की तरह चुभता नजर आ रहा था. आंखों में दर्द और चेहरे पर बनावटी हंसी से मंधाना ने अपनी पर्सनल लाइफ के दर्द को छिपाने की पूरी कोशिश की. लेकिन फैंस उनके चेहरे से ही दर्द समझ गए और सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.
सभी को पता है, मंधाना के लिए वो रात बुरे सपने जैसी होगी जिस दिन उनकी शादी टूट गई. एक पॉडकास्ट के दौरान, मंधाना से उनकी जिंदगी की 'सबसे मुश्किल रात' के बारे में पूछा गया. इस प्रेरणादायक क्रिकेटर ने थोड़ा समय लिया और फिर साफ किया कि वह "सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करेंगी." शादी टूटने के बाद से मंधाना ने पलाश मुच्छल के बारे में कोई बात नहीं की है, जिनसे उनकी शादी पिछले साल होने वाली थी.
पॉडकास्ट में भी, शमानी ने उनसे पूछा कि वह आखिरी बार कब रोईं थीं. मंधाना ने कहा, "अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा. दरअसल, मैं मूवी देखकर रोती हूं, मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं रोती. अगर मैं कोई मूवी देखती हूं तो रोती हूं. मुसाफिर कैफे मैंने देखी तो मैं भावुक हो गई और रोई." इसके बाद उनसे उनकी सबस मुश्किल रात के बारे में पूछा गया.
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शमानी ने उनकी सबसे मुश्किल रात के बारे में पूछा, तो मंधाना कुछ समय के लिए रुक गईं. फिर उन्होंने कहा, "शायद कोई वर्ल्ड कप." बातचीत पर्सनल या ज्यादा इमोशनल बातों से दूर रही और उन्होंने साफ कहा, "मैं सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करूंगी." उन्होंने आगे कहा, "कोई मुझसे जुड़ नहीं पाता, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ सकता है. 'मुझसे पंगा मत लो' वाली बात है. जब तक मैं आपके रास्ते में नहीं आती, आप मेरे रास्ते में मत आइए. मैं बदला नहीं लूंगी, लेकिन भूलूंगी भी नहीं. लेकिन मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी."