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आंखों में दर्द, चेहरे पर बनावटी हंसी... स्मृति मंधाना ने रूंधे गले से छिपाया सबसे बुरी रात का राज, कहा- मैं बस...

भारतीय महिला टीम की क्वीन स्मृति मंधाना का करियर ऊंचाइयों को छू रहा है. वह अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की टीस आज भी उन्हें कचोट रही है. इसका अंदाजा उनके चेहरे के हाव-भाव से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 13, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:10 PM IST
आंखों में दर्द, चेहरे पर बनावटी हंसी... स्मृति मंधाना ने रूंधे गले से छिपाया सबसे बुरी रात का राज, कहा- मैं बस...

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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