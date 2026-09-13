आंखों में दर्द, चेहरे पर बनावटी हंसी... स्मृति मंधाना ने रूंधे गले से छिपाया सबसे बुरी रात का राज, कहा- मैं बस...

शमानी ने उनकी सबसे मुश्किल रात के बारे में पूछा, तो मंधाना कुछ समय के लिए रुक गईं. फिर उन्होंने कहा, "शायद कोई वर्ल्ड कप." बातचीत पर्सनल या ज्यादा इमोशनल बातों से दूर रही और उन्होंने साफ कहा, "मैं सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करूंगी." उन्होंने आगे कहा, "कोई मुझसे जुड़ नहीं पाता, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ सकता है. 'मुझसे पंगा मत लो' वाली बात है. जब तक मैं आपके रास्ते में नहीं आती, आप मेरे रास्ते में मत आइए. मैं बदला नहीं लूंगी, लेकिन भूलूंगी भी नहीं. लेकिन मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी."