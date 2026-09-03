स्मृति मंधाना ने एक तीर से साधा दो निशाना, बन गईं महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और रन बनाने वाली बल्लेबाज

भारतीय महिला क्रिकेट की 'क्वीन' कहे जाने वाली स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. विमेंस एशिया कप 2026 में हांगकांग के खिलाफ मैच में स्मृति ने 64 गेंदों पर 124 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने दो बड़े कारनामे किए. स्मृति मंधाना अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने एक तीर से दो निशाना साधते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.
हांगकांग के खिलाफ मैच में सेंचुरी जड़ते ही स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग के 17 शतकों के रिकॉर्ड को तहस-नहस कर दिया. 18 शतक के साथ भारतीय क्रिकेट की 'क्वीन' अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. इसके अलावा उन्होंने भारत की पूर्व स्टार क्रिकेटर और कप्तान मिताली राज के बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया.
सबसे ज्यादा शतक के मामले में स्मृति मंधाना ने मेग लैनिंग को पीछे छोड़ा, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में उन्होंने भारत की पूर्व महिला खिलाड़ी मिताली राज को पछाड़ा. मिताली ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10868 रन बनाए थे. स्मृति मंधाना अब इस आंकड़े को पार कर चुकी हैं. हांगकांग के खिलाफ मैच में उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 193.75 की स्ट्राइक रेट से 124 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 7 छक्के जड़े.
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक
स्मृति मंधाना (भारत) - 18 शतक
मैग लैनिंग 9 ऑस्ट्रेलिया) - 17 शतक
लॉरा वोल्वार्ड्ट (साउथ अफ्रीका) - 17 शतक
महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन
स्मृति मंधाना (भारत) - 10877*
मिताली राज (भारत) - 10868
शार्लेट एडवर्ड्स (इंग्लैंड) - 10273
इसके अलावा स्मृति मंधाना महिला T20I में दो शतक ठोकने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में बतौर भारतीय उच्चतम स्कोर करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है. भारत के लिए गर्व की बात ये है कि पुरुष और महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन और शतक जड़ने का रिकॉर्ड अब दो भारतीय के नाम है. पुरुष क्रिकेट की बात करें तो इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन और शतक सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं. वहीं, अब महिला क्रिकेट में भी इन दोनों बड़े रिकॉर्ड्स पर एक भारतीय ने कब्जा कर लिया है.