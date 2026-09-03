Add Zee Business As A Preferred Source
App

स्मृति मंधाना ने एक तीर से साधा दो निशाना, बन गईं महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और रन बनाने वाली बल्लेबाज

भारतीय महिला क्रिकेट की 'क्वीन' कहे जाने वाली स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. सबसे ज्यादा शतक के मामले में स्मृति मंधाना ने मेग लैनिंग को पीछे छोड़ा, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में उन्होंने भारत की पूर्व महिला खिलाड़ी मिताली राज को पछाड़ा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 03, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:25 PM IST
स्मृति मंधाना ने एक तीर से साधा दो निशाना, बन गईं महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और रन बनाने वाली बल्लेबाज
Image Credit: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्रिस्टल डिसूजा-रिदा बनीं 'द ट्रेटर्स 2' की विनर, ट्रॉफी के साथ मिले 66 लाख रुपये
2
3
4
5