स्मृति मंधाना ने एक तीर से साधा दो निशाना, बन गईं महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक और रन बनाने वाली बल्लेबाज

इसके अलावा स्मृति मंधाना महिला T20I में दो शतक ठोकने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गईं हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में बतौर भारतीय उच्चतम स्कोर करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है. भारत के लिए गर्व की बात ये है कि पुरुष और महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन और शतक जड़ने का रिकॉर्ड अब दो भारतीय के नाम है. पुरुष क्रिकेट की बात करें तो इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन और शतक सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं. वहीं, अब महिला क्रिकेट में भी इन दोनों बड़े रिकॉर्ड्स पर एक भारतीय ने कब्जा कर लिया है.