किसकी दुल्हनिया बनेंगी स्मृति मंधाना? इस दिन लेंगी सात फेरे, शादी में लगेगा टीम इंडिया का जमावड़ा!

भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली हैं. वो अपने लॉंग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल की दुल्हनिया बनेंगी. पलाश फिल्म जगत के जाने-पहचाने नाम हैं. वो एक संगीतकार, फिल्म निर्माता और गायक हैं, जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और गायिका पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं।

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:44 AM IST
Smriti Mandhana Marriage: भारत की वर्ल्ड चैंपियन बेटी जल्द दुल्हन बनने वाली है. जी हां, स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वेडिंग कार्ड के अनुसार स्मृति की शादी 23 नवंबर को उनके होमटाउन संगली, महाराष्ट्र से होगी. 

इसी महीने 2 तारीख को स्मृति मंधाना सहित भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सपना साकार हुआ जब उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने जो अद्भुत कारनामा किया उसपर पूरे देश को गर्व है. स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना की पारी क्रिकेट मैदान पर तो सुपरहिट है, अब वो जिंदगी की दूसरी पारी को शुरू करने के लिए तैयार हैं. 

किसकी दुल्हनिया बनेंगी स्मृति मंधाना?

भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपने लॉंग टाइम बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल की दुल्हनिया बनेंगी. पलाश फिल्म जगत के जाने-पहचाने नाम हैं. वो एक संगीतकार, फिल्म निर्माता और गायक हैं, जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और गायिका पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं। उन्हें ढिश्कियाऊं और भूमि जैसी फिल्मों में संगीत देकर पहचान मिली, और 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के बॉलीवुड संगीतकार होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके नाम है।

मंधाना की शादी में झूमेंगी वर्ल्ड चैंपियंस

स्मृति मंधाना की शादी को लेकर टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जल्द स्मृति की शादी में पूरी टीम एक साथ फिर एकजुट होगी और वहां जश्न का माहौल होगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या अब सारे टीममेट स्मृति की शादी में मिलने वाले हैं? तो हरमन ने कहा, ''हम एक दूसरे के साथ को बहुत मिस करते हैं. जब सीरीज या टूर्नामेंट खत्म होने वाली होती है तो हम सोचते हैं कि फिर अगली मुलाकात कब होगी? इसी दौरान कप्तान ने ये कन्फर्म किया कि टीम की सभी खिलाड़ी स्मृति की शादी में मिलेंगी.

क्रिकेट जगत और बॉलीवुड का जमावड़ा

बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी में क्रिकेट जगत और बॉलीवुड का जमाड़वा लगना तय है. इस खास अवसर पर कुछ भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स भी शिरकत कर सकते हैं. हालांकि, आधिकारिक गेस्ट लिस्ट के बारे में अभी अधिक जानकारी नहीं मिली है.

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

Smriti Mandhana

