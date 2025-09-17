मंधाना ने बचाई टीम इंडिया की लाज, Do or Die मुकाबले में भारत की जीत, टूटा ऑस्ट्रेलिया का घमंड

भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने कंगारूओं को करारी शिकस्त दे दी है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले मुकाबले में जीत कर 1-0 से आगे चल रही थी. ऐसे में आज भारतीय टीम के सामने करो या मरो की चुनौती थी. हालांकि, भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मैच में कांटे की टक्कर में 102 रनों से बुरी तरह से रौंदकर रख दिया. यहां से टीम इंडिया ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है. जीत की हीरो भारतीय स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना रही. भारत की नजर अगले मैच को जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आगामी वर्ल्ड कप में कड़ी चुनौती देने पर होगी.

मंधाना की शानदार बल्लेबाजी

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबादी की न्योता दिया था. जवाब में भारतीय महिला टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही . भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंधाना ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 70 गेंदों में शतक ठोक दिया और 91गेंदों में 117 रनों की बेहतरीन पारी खेली. अपनी पारी के दौरान मंधाना ने 14 चौके और 4 छक्के जड़े. फिर दीप्ति शर्मा ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले 40 रन जमाए और 2 विकेट भी झटके. बची कसर स्नेहा राणा 24 ने पूरी करते हुए टीम का स्कोर 292 रन पहुंचा दिया.

भारतीय गेंदबाजी ने कसा सिकंजा

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजी के सामने महज 190 रनों पर घुटने टेक दिए. टीम इंडिया ये मुकाबला 102 रनों के बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रही. कंगारु खेमे से एलिस पेरी ने 44 और सदरलैंड ने सबसे ज्यादा 45 रनों की पारी खेली. इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया और ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला हार गई. भारतीय टीम की ओर से दीप्ति शर्मा ने 2 और क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटकर मैच भारत के पाल्हे में ला दिया.

दूसरा सबसे तेज शतक

मंधाना ने अपनी शानदार पारी के दौरान भारतीय वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बना डाला. बात करें अगर भारतीय महिला वनडे क्रिकेट के सबसे तेज शतक की वो भी मंधाना के ही नाम है. राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में मंधाना ने महज 70 गेंदों में शानदार शतकीय पारी खेली थी. हरमनप्रीत इस मामले में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 82 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ साल 2025 में शतक जड़ा था.