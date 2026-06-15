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स्मृति मंधाना रचने वाली हैं नया इतिहास... मिताली-कौर भी नहीं होंगी आस-पास, कब सजेगा इस रिकॉर्ड का ताज?

Smriti Mandhana: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत टीम इंडिया ने जीत के साथ की. कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ टीम ने 64 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में स्टार स्मृति मंधान ने 68 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बाद वह एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर आ चुकी हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:47 AM IST
स्मृति मंधाना रचने वाली हैं नया इतिहास... मिताली-कौर भी नहीं होंगी आस-पास, कब सजेगा इस रिकॉर्ड का ताज?
Image Credit: Smriti Mandhana (BCCI Women)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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