Smriti Mandhana: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत टीम इंडिया ने जीत के साथ की. कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ टीम ने 64 रन से जीत दर्ज की. महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान जीत का अंतर 7-2 हो चुका है. इस मुकाबले में स्टार स्मृति मंधाना ने 68 रन की शानदार पारी खेली, जिसके बाद वह एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर आ चुकी हैं. वह संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा फिफ्टी बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं.
मंधाना ने अभी तक महिला टी20 वर्ल्ड कप में 26 पारियां खेली हैं और 5 अर्धशतक ठोक दिए हैं. मिताली राज और कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 5-5 फिफ्टी इस टूर्नामेंट में ठोक चुकी हैं, लेकिन मंधाना ने कप्तान कौर से 7 पारियां कम में ही ये मुकाम हासिल कर लिया है. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में दुनिया की किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा फिफ्टी ठोकी हैं और इस लिस्ट में मंधाना कहां पर हैं.
महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा फिफ्टी ठोकने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की दिग्गज सूजी बेट्स के नाम है. उन्होंने इस टूर्नामेंट की 42 पारियों में 8 अर्धशतक ठोके हैं. इस लिस्ट में मंधाना छठे नंबर पर हैं. उनसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की भी खिलाड़ी हैं जो 6 या साथ फिफ्टी ठोककर ऊपर हैं. अब अगर मंधाना आगामी मुकाबलों में भी अपनी लय बरकरार रखती हैं तो इस लिस्ट में ऊपर नाम आ सकता है.
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बात करें मुकाबले की तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बोर्ड पर लगाए थे. मंधाना के 68 रन के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 38 और ऋचा घोष ने 34 रन की पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. बॉलिंग में भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा एक्शन में दिखीं. उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए. 3 विकेट श्री चरणी ने झटके और एक विकेट शेफाली वर्मा के खाते आया. इस जीत के साथ भारत को रन-रेट में बड़ा फायदा मिला है.