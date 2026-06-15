बात करें मुकाबले की तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बोर्ड पर लगाए थे. मंधाना के 68 रन के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 38 और ऋचा घोष ने 34 रन की पारी खेली. जवाब में पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. बॉलिंग में भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा एक्शन में दिखीं. उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए. 3 विकेट श्री चरणी ने झटके और एक विकेट शेफाली वर्मा के खाते आया. इस जीत के साथ भारत को रन-रेट में बड़ा फायदा मिला है.