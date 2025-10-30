मिताली राज के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा 'दुश्मन' कौन? 1000 रन से 4 कदम दूर, सेमीफाइनल से पहले खौफ में कंगारू

IND W vs AUS W Semi Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 में पहला फाइनलिस्ट तय हो चुका है. साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड की टीम को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया. अब सभी की नजरें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे सेमीफाइनल पर टिकी हुई हैं. भले ही ऑस्ट्रेलिया विजरथ पर सवार है, लेकिन टीम में एक बल्लेबाज का खौफ जरूर होगा. कभी मिताली राज की दहशत में ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी, लेकिन अब टीम इंडिया में एक और बल्लेबाज है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई है.

लीग स्टेज में जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें महिला वर्ल्ड कप 2025 में लीग स्टेज में टकरा चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत करारी शिकस्त दी थी. लेकिन अब टीम इंडिया इस हार का हिसाब करने के लिए तैयार होगी. हालांकि, टीम इंडिया की इन फॉर्म बैटर प्रतिका रावल इंजरी के चलते बाहर हो गई हैं और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है. ऑस्ट्रेलिया को अब राह और भी आसान लग रही होगी, लेकिन एक बल्लेबाज है जो इस टीम के सामने रोड़ा बन सकती है.

कौन है ये बल्लेबाज?

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया की रिकॉर्डधारी स्मृति मंधाना हैं. मंधाना के पास सेमीफाइनल में एक खास उपलब्धि अपने नाम करने का गोल्डन चांस होगा. दरअसल वनडे में मंधाना का रिकार्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद शानदार रहा है. इस मामले में वह मिताली राज को टक्कर दे रही हैं. मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबतक 20 वनडे मैच खेले हैं और 996 रन ठोके हैं.

ये कारनामा करने वाली होंगी दूसरी बल्लेबाज

मंधाना सेमीफाइनल में 4 रन बनाते ही कंगारू टीम के खिलाफ 1000 या उससे ज्यादा रन ठोकने वाली दूसरी बल्लेबाज बन जाएंगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम है उन्होंने 1123 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना का औसत करीब 50 का है. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 6 फिफ्टी और 4 शतक भी ठोके हैं. अब सेमीफाइनल में मंधाना की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी.