मिताली राज के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा 'दुश्मन' कौन? 1000 रन से 4 कदम दूर, सेमीफाइनल से पहले खौफ में कंगारू

IND W vs AUS W Semi Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 में पहला फाइनलिस्ट तय हो चुका है. साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड की टीम को मात देकर फाइनल का टिकट कटाया. अब सभी की नजरें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे सेमीफाइनल पर टिकी हुई हैं. कंगारू टीम में कभी मिताली राज का खौफ हुआ करता था, लेकिन अब आखिर कौन है जिसकी ऑस्ट्रेलिया में दहशत फैली हुई है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:04 AM IST
Mithali Raj
लीग स्टेज में जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें महिला वर्ल्ड कप 2025 में लीग स्टेज में टकरा चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत करारी शिकस्त दी थी. लेकिन अब टीम इंडिया इस हार का हिसाब करने के लिए तैयार होगी. हालांकि, टीम इंडिया की इन फॉर्म बैटर प्रतिका रावल इंजरी के चलते बाहर हो गई हैं और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शेफाली वर्मा को शामिल किया गया है. ऑस्ट्रेलिया को अब राह और भी आसान लग रही होगी, लेकिन एक बल्लेबाज है जो इस टीम के सामने रोड़ा बन सकती है. 

कौन है ये बल्लेबाज?

हम जिस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया की रिकॉर्डधारी स्मृति मंधाना हैं. मंधाना के पास सेमीफाइनल में एक खास उपलब्धि अपने नाम करने का गोल्डन चांस होगा. दरअसल वनडे में मंधाना का रिकार्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद शानदार रहा है. इस मामले में वह मिताली राज को टक्कर दे रही हैं. मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबतक 20 वनडे मैच खेले हैं और 996 रन ठोके हैं.

ये भी पढे़ं.. 'नंबर-3 से बेहतर कुछ नहीं...' सूर्यकुमार यादव को दोबारा नहीं करनी चाहिए ये गलती, पूर्व क्रिकेटर की नसीहत

ये कारनामा करने वाली होंगी दूसरी बल्लेबाज

मंधाना सेमीफाइनल में 4 रन बनाते ही कंगारू टीम के खिलाफ 1000 या उससे ज्यादा रन ठोकने वाली दूसरी बल्लेबाज बन जाएंगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम है उन्होंने  1123 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंधाना का औसत करीब 50 का है. उन्होंने इस टीम के खिलाफ 6 फिफ्टी और 4 शतक भी ठोके हैं. अब सेमीफाइनल में मंधाना की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

