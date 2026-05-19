स्मृति मंधाना का विरोधियों को अलर्ट... टी20 वर्ल्ड कप की खास तैयारी, कहा- हम भारत को गर्व...

Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां टीम इंडिया में शुरू हो चुकी हैं. मेगा इवेंट का आगाज अगले महीने होगा. टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने कुछ बताने से बचते हुए उन्होंने विरोधियों के लिए इशारे से अलर्ट जारी कर दिया है. महिला T20 वर्ल्ड कप 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा, जिसमें ODI वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया 14 जून को अपने पहले मैच में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी.

क्या बोलीं स्मृति मंधाना?

मंधाना ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, "हमारा कैंप बहुत अच्छा रहा और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी. मैं इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं देना चाहूंगी कि हमने किन चीजों पर काम किया है, क्योंकि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं. लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि सभी लड़कियां अच्छी फ़ॉर्म में दिख रही हैं, वे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं और इसके पीछे उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है."

CoE ट्रेनिंग कैंप में लिया हिस्सा

15 सदस्यों वाली भारतीय टीम ने बेंगलुरु के 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' (COE) में एक ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया और अब वर्ल्ड कप से पहले मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज़ खेलने के लिए 22 मई को इंग्लैंड रवाना होगी. हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले हम एक सीरीज़ खेलने के लिए रवाना होंगे. हमारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहेंगे. भारत को गर्व महसूस करवाएँगे और वर्ल्ड कप जीतकर घर वापस लाएंगे."

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बच्चों को दिया संदेश

बच्चों को संदेश देते हुए मंधाना ने कहा, "मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं उन्हें सबसे पहले यह संदेश दूं कि खेल और क्रिकेट में भी एक करियर होता है, और आप सचमुच इसमें अपना करियर बना सकते हैं. मेरे लिए दूसरी जरूरी बात, जो मैं उन्हें बताने की कोशिश करती हूं. वह यह है कि वे इस प्रक्रिया का और जो कुछ भी वे करते हैं, उसका आनंद लें. मैं बस सचमुच चाहती हूं कि सभी बच्चे आनंद लें और अपने जुनून को पूरा करें. यही वह संदेश है जो मैं युवा बच्चों को देती हूं."