स्मृति-पलाश को लगी किसकी नजर? ये VIDEO वायरल होने के बाद रूठी किस्मत! दोनों ने अचानक उठाया बड़ा कदम

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम बायो में नजर वाला इमोजी लगाया है. दोनों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई है. दोनों की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी.
Smriti Mandhana-Palash Muchhal Instagram Bio: स्टार भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की जिंदगी में सबकुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से उनकी किस्मत रूठ गई. इसी महीने 2 तारीख को टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और स्मृति की खुशी का ठिकाना नहीं था. क्रिकेट के मैदान पर सफलता हासिल करने के बाद निजी जिंदगी में भी स्मृति बेहद खुश थीं, क्योंकि 23 नवंबर को लोकप्रिय संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी होने वाली थी.
हालांकि, खुशियों के माहौल में गम में दस्तक दी और सबकुछ बदल गया. शादी से ठीक पहले स्मृति मंधाना के पिता को दिल का दौड़ा पड़ा और वो अस्पताल में भर्ती हो गए. पापा को इस हालत में देख स्मृति का दिल टूट गया और उन्होंने ये शादी स्थगित करने का फैसला किया. ऐसी खबरें आईं कि अगले दिन पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ी और वो भी अस्पताल में चेकअप के लिए गए थे.
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल सात जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाने ही वाले थे कि अचानक सबकुछ बदल गया. इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई गई और ऐसा भी दावा किया गया कि पलाश स्टार क्रिकेटर को धोखा दे रहे थे. इन तमाम दुखों और अटकलों के बीच स्मृति और पलाश ने एक साथ बड़ा कदम उठाया है.
सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा है कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की खुशियों को किसी की नजर लग गई है. शादी से पहले पलाश ने स्मृति को नवी मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली थी और दुनियाभर के फैंस ने इसपर प्यार लुटाया था. लेकिन लगता है कि इस प्यारे वीडियो को किसी कि नजर लग गई. शादी टलने के बाद स्मृति ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम से डिलीट भी कर दिया है.
