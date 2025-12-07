Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

मैं बहुत प्राइवेट हूं...स्मृति मंधाना की शादी टूटी, इंस्टा पर लिखी लंबी-चौड़ी पोस्ट; कहा- यह आगे बढ़ने का समय है

Smriti Mandhana Palash muchhal wedding called off: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुछाल की शादी कैंसिल हो गई है. ये शादी बीते 23 नंवबर को होनी थी. तैयारी पूरी हो चुकी थी. हल्दी और संगीत के कार्यक्रम भी हो चुके थे. बारात की तैयारियां चल रही रही थीं कि तभी स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया था. लिहाजा शादी को पोस्टपोन कर दिया गया था और अब ये शादी आखिरकार कैंसिल हो गई है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:07 PM IST
Smriti Mandhana

Smriti Mandhana Palash muchhal wedding called off: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने आखिरकार अपनी शादी को लेकर चल रही सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है. लंबे समय से उनकी शादी संगीतकार पलाश मुछाल से होने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब मंधाना ने साफ कर दिया है कि यह शादी अब नहीं होगी. एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर उन्होंने खुद ये जानकारी दी है. 

7 दिसंबर यानी रविवार को मंधाना ने  इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए  बताया कि पिछले कुछ समय से उनकी निजी जिंदगी पर तरह-तरह की बातें हो रही थीं, इसलिए उन्होंने खुद सामने आकर सच बताने का फैसला किया. उन्होंने लिखा कि शादी पूरी तरह रद्द कर दी गई है. वह चाहती हैं कि लोग इस मामले को यहीं खत्म मानें. साथ ही उन्होंने फैंस और मीडिया से दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने की अपील भी की.

पूरा फोकस क्रिकेट पर

मंधाना ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि उनका पूरा ध्यान हमेशा से क्रिकेट और देश का प्रतिनिधित्व करने पर रहा है. वह चाहती हैं कि वह भारत के लिए लंबे समय तक खेलें और बड़े टूर्नामेंट जीतकर देश का नाम रोशन करती रहें. उन्होंने अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद करते हुए लिखा कि अब वह इस अध्याय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं. 

पलाश मुच्छल ने भी जारी किया स्टेटमेंट

मंधाना की पोस्ट के बाद पलाश मुच्छल ने एक बयान जारी किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा 'मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला किया है. मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग मेरे लिए सबसे पवित्र चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया देते हैं. यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है. मैं अपने विश्वासों पर अडिग रहकर इससे निपटूंगा. मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि हम, एक समाज के रूप में, किसी के बारे में बिना पुष्टि की गई अफवाहों के आधार पर राय बनाने से पहले रुकना सीखें, जिनके सोर्स कभी पहचाने नहीं जाते.हमारे शब्द हमें ऐसे जख्म दे सकते हैं, जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे.'

पलाश मुच्छल ने आगे लिखा लिखा 'जब हम इन बातों के बारे में सोचते हैं, तो दुनिया में कई लोग गंभीर परिणामों का सामना कर रहे होते हैं. मेरी टीम झूठी और अपमानजनक कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का धन्यवाद'.

क्यों टली थी शादी?

बता दें कि 23 नवंबर को होने वाली शादी अचानक टाल दी गई थी,  क्योंकि मंधाना के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. बाद में खबर आई कि पलाश भी बीमार हो गए हैं. इसके बाद से ही तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. अब खुद मंधाना ने ऐलान किया है कि उनका यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा.

वेडिंग कोरियोग्राफर से जुड़ा था पलाश मुच्छल का नाम

जब शादी टली थी तो सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हो रही थीं. कई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पलाश मुच्छल ने स्मृति के साथ धोखा किया है. उनका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से जोड़ा गया था. फिर मंधाना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दी थीं. इसके बाद हाल में खबर आई थी कि  पलाश और स्मृति की शादी की नई डेट 7 दिसंबर है और शादी में सिर्फ दोनों के परिवार वाले ही रहेंगे. इन खबरों का खंडन स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने किया था. उन्होंने कहा था कि 'मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिलहाल शादी पोस्टपोन है.'

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhanapalash muchhal

