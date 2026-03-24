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Hindi Newsक्रिकेटस्मृति का जलवा बरकरार, हरमनप्रीत को भारी नुकसान, विमेंस टी20I रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

स्मृति का जलवा बरकरार, हरमनप्रीत को भारी नुकसान, विमेंस टी20I रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

आईसीसी विमेंस टी20I रैंकिंग में बड़ा फेरदबदल देखने को मिला है. स्मृति मंधाना दूसरे पायदान पर आ गई हैं, तो हरमनप्रीत कौर 14वें स्थान पर पहुंच गई हैं. आइए देखते हैं ताजा अपडेटेड रैंकिंग...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:44 PM IST
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Image credit-X/Smriti mandhana
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भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है. वहीं, टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मंगलवार को जारी ताजा रैंकिंग में 14वें पायदान पर पहुंच गई हैं.मंधाना के अलावा, आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाली शेफाली वर्मा शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं और वह अपने छठे स्थान पर कायम हैं. वहीं, जेमिमा रोड्रिग्स संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर बनी हुई हैं.गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा एक स्थान का फायदा उठाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं. तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर अपने छठे स्थान पर बरकरार हैं. हालांकि, तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह शीर्ष 10 से बाहर होकर 11वें स्थान पर खिसक गई हैं.दीप्ति शर्मा ऑलराउंडरों की टी20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं.

जॉर्जिया वोल टॉप 10 में

ऑस्ट्रेलिया की ओपनर जॉर्जिया वोल पहली बार बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल हुई हैं. वहीं न्यूजीलैंड की अनुभवी खिलाड़ी सोफी डिवाइन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो अर्धशतक लगाए, जिसके चलते वह दो स्थान ऊपर चढ़कर 18वें नंबर पर पहुंच गई हैं.हालिया रैंकिंग अपडेट में वेस्टइंडीज में खेले गए शुरुआती दो मुकाबलों को भी शामिल किया गया है. इसमें रवांडा की 15 साल की फैनी उतागुशिमानिंदे ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू (घाना के खिलाफ) में शतक जड़कर इतिहास रच दिया. वह इस फॉर्मेट में डेब्यू पर शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं और सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने 66वें स्थान के साथ रैंकिंग में एंट्री की है.

ICC इमर्जिंग प्लेयर

आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 एनेरी डेर्कसन ने न्यूजीलैंड में खेली गई सीरीज के चौथे मैच में नाबाद 55 रन बनाए. इस शानदार पारी की बदौलत वह 18 पायदान ऊपर चढ़कर 55वें स्थान पर पहुंच गई हैं.ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी ने बल्लेबाजी रैंकिंग में अच्छा सुधार किया है और दो स्थान ऊपर चढ़कर 20वें नंबर पर पहुंच गई हैं. वहीं वेस्ट इंडीज की कियाना जोसेफ ने भी शानदार छलांग लगाते हुए 14 पायदान की बढ़त के साथ 33वां स्थान हासिल किया है. इसके अलावा मैडी ग्रीन दो स्थान ऊपर चढ़कर 44वें और स्टेफनी टेलर भी दो पायदान की बढ़त के साथ 48वें स्थान पर पहुंच गई हैं.टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में बाएं हाथ की स्पिनर नॉनकुलुलेको मलाबा ने टॉप 10 में जगह बना ली है. 

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 रैंकिंग में भारी बदलाव

उन्होंने तीन मैचों में पांच विकेट लिए, जिसके चलते वह 11वें से सीधे नौवें स्थान पर पहुंच गई हैं. ऑस्ट्रेलिया की लेग स्पिनर जॉर्जिया वेयरहम ने भी दो मैचों में तीन विकेट लेकर 16वें से 12वें स्थान तक सुधार किया है.न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज जेस केर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले चार मैचों में आठ विकेट झटके और अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 15वीं रैंकिंग हासिल की. वेलिंगटन में खेले गए मुकाबले में 16 रन देकर तीन विकेट का उनका प्रदर्शन टीम की सीरीज जीत में अहम रहा.इसके अलावा अयाबोंगा खाका ने पांच स्थान की छलांग लगाकर 36वां स्थान हासिल किया है, जबकि किम गार्थ ने जबरदस्त सुधार करते हुए 35 पायदान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर जगह बनाई है.

 

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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