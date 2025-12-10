Advertisement
trendingNow13036462
Hindi Newsक्रिकेटमुस्कुराकर छिपा लिया दर्द... स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार हरमनप्रीत से मिलीं,भावुक कर देगा VIDEO

मुस्कुराकर छिपा लिया दर्द... स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार हरमनप्रीत से मिलीं,भावुक कर देगा VIDEO

Smriti Mandhana Video: निजी जिंदगी में मची उथल-पुथल के बीच स्मृति मंधाना बुधवार, 10 दिसंबर को पहली बार सार्वजनिक रूप से बाहर निकलीं और दिल्ली में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर से मुलाकात की. सोशल मीडिया पर दोनों के मिलन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हरमनप्रीत कौर से मिलीं स्मृति मंधाना
हरमनप्रीत कौर से मिलीं स्मृति मंधाना

Smriti Mandhana Video: भारतीय महिला क्रिकेट की सुपरस्टार स्मृति मंधाना की निजी जिंदगी में पिछले कुछ समय से हलचल मची हुई है. 23 नवंबर को वो संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ सात फेरे लेने वाली थीं, लेकिन शादी वाले दिन ही उनके पिता को दिल का दौड़ा पड़ा और फिर स्मृति ने शादी कैंसिल कर दी. 7 दिसंबर को उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए बताया कि ये रिश्ता टूट गया है और वो जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती हैं. 

निजी जिंदगी में मची उथल-पुथल के बीच स्मृति मंधाना बुधवार, 10 दिसंबर को पहली बार सार्वजनिक रूप से बाहर निकलीं और दिल्ली में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर से मुलाकात की. सोशल मीडिया पर दोनों के मिलन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

हरमनप्रीत कौर से मिलीं स्मृति मंधाना

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि काले रंग के कपड़े पहने स्मृति मंधाना कप्तान से मिलने के लिए आगे बढ़ रही हैं. निजी जिंदगी में हो रही हलचल के कारण उनके दिल में दर्द तो है, लेकिन हरमनप्रीत के सामने वो मुस्कुरा रही हैं. जैसे ही स्मृति उनके पास पहुंचीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उन्हें गले लगा लिया. कप्तान और उपकप्तान का ये मिलन देख फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं.

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान 

बता दें कि मंगलवार को बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया. स्मृति मंधाना भी टीम का हिस्सा हैं और हरमनप्रीत कौर कप्तानी की भूमिका निभाएंगी. वहीं, जी.कमलिनी और वैष्णवी शर्मा को पहली बार T20 टीम में जगह मिली है. देखें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्क्वाड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा

भारत श्रीलंका टी20 सीरीज का कार्यक्रम 

पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 21 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा. दूसरा मैच दो दिन बाद इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके बाद टीमें बाकी तीन मैचों के लिए तिरुवनंतपुरम जाएंगी, जिनमें से आखिरी मैच 30 दिसंबर को खेला जाएगा.

इसे भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा कर पाएंगे विराट कोहली वाला करिश्मा? 99 रन बनाते ही तोड़ देंगे T20 का सबसे धांसू रिकॉर्ड

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhana

Trending news

पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?