घर या महल... स्मृति मंधाना का आलीशान सांगली फार्महाउस हुआ वायरल, एंट्री के दीवाने हुए फैंस

भारत में 18 नंबर की जर्सी से सिर्फ विराट कोहली फेमस नहीं हैं, बल्कि इस जर्सी नंबर की स्मृति मंधाना का भी महिला क्रिकेट में साम्राज्य तैयार हो चुका है. इन दिनों सोशल मीडिया पर मंधाना अपने खेल को लेकर नहीं बल्कि अपने घर को लेकर सुर्खियों में में हैं. सांगली में स्मृति मंधाना का नया घर बन रहा है, जिसके चर्चे तेज हैं. मंधाना ने भी अपने नए घर के साथ कुछ फोटोज शेयर की हैं.

एक यूजर ने शेयर किया पोस्ट

एक्स पर एक यूजर ने पोस्ट शेयर किया, जिसमें पहली फोटो में मंधाना का पुराना टूटा-फूटा घर दिखाया गया है जबकि दूसरी फोटो में 'SM18' नया आलीशान महल दिख रहा है. यूजर ने लिखा, "सांगली में स्मृति का पहला किराए का घर और सांगली में ही हाल ही में बनाया गया उनका आलीशान घर. सपने सच होते हैं.' मंधाना दो बार 'ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर' का खिताब जीत चुकी हैं. वह 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की पहली जीत में बड़ा योगदान दे चुकी हैं.

मंधाना ने कैसे बनाया महल बनाने का प्लान?

स्मृति मंधाना का स्पोर्ट्स कमेंटेटर जतिन सप्रू के साथ एक इंटरव्यू भी वायरल है. इसमें मंधाना ने अपने सपनों के घर बनाने का प्लान शेयर किया है. उन्होंने बताया कि घर में स्विमिंग पूल और क्रिकेट प्रैक्टिस पिच के अलावा और भी कई शानदार सुविधाएं मौजूद हैं. मंधाना के घर के एंट्रेंस के फैंस मुरीद हैं, मंधाना ने बताया कि इसके एंट्रेंस का आइडिया उन्हें करण जौहर की फिल्मों से मिला था.

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मंधाना ने बचपन में देखा था सपना

मंधाना ने बताया कि बड़े होते समय, वह जौहर और सूरज बड़जात्या द्वारा बुनी गई दुनिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थीं. उनकी फिल्मों में दिखाए गए घरों के भव्य, खंभों वाले एंट्रेंस ने उन्हें यह सपना देखने के लिए प्रेरित किया कि एक दिन वह भी ऐसी ही किसी प्रॉपर्टी में रहेंगी. सांगली में मौजूद मंधाना के फार्महाउस में एक निजी झलक भी देखने को मिलती है. एंट्रेंस पर उनके नाम के शुरुआती अक्षर और जर्सी नंबर लिखे गए हैं, 'SM18'.