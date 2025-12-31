Advertisement
साल के अंतिम दिन स्मृति मंधाना का छलका शादी टूटने का दर्द? भगवान कृष्ण की इन बातों को यादकर शेयर किया इमोशनल VIDEO

साल के अंतिम दिन स्मृति मंधाना का छलका शादी टूटने का दर्द? भगवान कृष्ण की इन बातों को यादकर शेयर किया इमोशनल VIDEO

Smriti Mandhana: टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए साल 2025 बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा. कभी इतनी खुशी मिली जो सबसे यादगार साबित हुई तो कभी इतना बड़ा दुख जिससे उबरने में उन्हें न जाने कितने दिन लगेंगे. साल के आखिरी दिन मंधाना ने 2025 की फ्लैशबैक रील शेयर की जिसमें शादी टूटने का दर्द साफ झलकता दिखा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:05 PM IST
Smriti Mandhana: टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए साल 2025 बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा. कभी इतनी खुशी मिली जो सबसे यादगार साबित हुई तो कभी इतना बड़ा दुख जिससे उबरने में उन्हें न जाने कितने दिन लगेंगे. साल के आखिरी दिन मंधाना ने 2025 की फ्लैशबैक रील शेयर की जिसमें शादी टूटने का दर्द साफ झलकता दिखा. पिछले महीने की 23 नवंबर की तारीख स्मृति के लिए नाइटमेयर साबित हुई जब उनकी शादी टूटी, भले ही पलाश मुच्छल के साथ 4 साल के रिलेशनशिप के ब्रेकअप का ऐलान उन्होंने कुछ दिनों बाद किया. 

मंधाना ने शेयर की खास यादें

मंधाना ने एक मिनट की एक रील शेयर की जिसमें 2025 का फ्लैशबैक है. इस वीडियो में मंधाना ने खास यादें शेयर की, जहां से साल की शुरुआत हुई. वर्ल्ड कप 2025 में चैंपियन बनने की भी यादें इस वीडियो में देखने को मिलीं जिसमें मंधाना काफी खुश नजर आईं. उन्होंने अपनी शादी की एक फोटो भी शेयर की जिसमें टीम की सभी साथी एक साथ नजर आ रहीं हैं. शादी टूटने का दर्द आखिर में छलका जब मंधाना ने भगवत गीता में लिखे भगवान श्री कृष्ण के एक ज्ञान को शेयर किया.

मंधाना ने भगवद गीता से हो रहीं मूव ऑन

स्मृति मंधाना भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उपदेशों को फॉलो कर मूव ऑन हो रहीं हैं. उन्होंने वीडियो के अंत में भगवद गीता के एक श्लोक का अर्थ शेयर किया, जिसमें लिखा है, 'जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तो सब कुछ बिखर जाता है. इसलिए इंतजार करें.' वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के दौरान पलाश मुच्छल मंधाना के साथ थे और उन्होंने साथ में सेलीब्रेट किया था, लेकिन फ्लैशबैक में कहीं भी उन्होंने पलाश के साथ सेलीब्रेशन को शेयर नहीं किया. 

टी20 सीरीज में चमकी मंधाना

शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना पहली बार श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलने उतरी. शुरुआती मुकाबलों में मंधाना के बल्ले से प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन चौथे टी20 मैच में मंधाना पुराने अंदाज में दिखीं. उन्होंने दमदार हाफ सेंचुरी ठोककर कमबैक किया. आखिरी टी20 मैच में उन्हें रेस्ट दिया गया. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में टीम जुट चुकी है.

