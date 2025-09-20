भारतीय ओपनर का तूफान... क्रिकेट जगत में स्मृति मंधाना के नाम का गुणगान, दूसरा सबसे तेज शतक ठोककर रचा इतिहास

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडयम में भारतीय महिला टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऐतिहासिक पारी खेलकर वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाई स्कोरिंग तीसरे वनडे मुकाबले में मंधाना ने सिर्फ 50 गेंदों में शतक पूरा किया, जो भारतीय महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक है. वहीं, ओवरऑल महिला क्रिकेट में यह दूसरी सबसे तेज ODI सेंचुरी है.
Smriti Mandhana Fastest Century: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडयम में भारतीय महिला टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऐतिहासिक पारी खेलकर वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाई स्कोरिंग तीसरे वनडे मुकाबले में मंधाना ने सिर्फ 50 गेंदों में शतक पूरा किया, जो भारतीय महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक है. वहीं, ओवरऑल महिला क्रिकेट में यह दूसरी सबसे तेज ODI सेंचुरी है.
मंधाना का रिकॉर्डतोड़ शतक
मंधाना का यह रिकॉर्डतोड़ शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 413 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए आया. ओपनिंग करने उतरीं मंधाना ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाना जारी रखा और सिर्फ 50 गेंदों में शतक तक पहुंच गईं. मंधाना ने भारत के लिए महिला वनडे क्रिकेट में अपने ही सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया. इससे पहले मंधाना ने 70 गेंदों में यह कमाल किया था. पारी के 18वें ओवर में मंधाना ने छक्के के साथ यह ऐतिहासिक उपलब्धि नाम की.
125 रन बनाकर आउट हुईं मंधाना
मंधाना शतक ठोकने के बाद ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाईं, क्योंकि ग्रेस हैरिस ने पारी के 22वें ओवर की पहली गेंद पर आउट कर दिया. बड़ा शॉट लगाने गईं मंधाना एश्ले गार्डनर के हाथों में गेंद दे बैठीं. हालांकि, उनकी इस तूफानी पारी की क्रिकेट जगत में जमकर तारीफ हो रही है. मंधाना ने सिर्फ 63 गेंदों 125 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 17 चौके और 5 छक्के जड़े.
महिला वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक
मंधाना महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरी सबसे तेज शतक बनाने वाली बल्लेबाज भी बन गईं हैं. सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बल्लेबाज मेग लैनिंग के नाम है. उन्होंने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में यह करिश्मा किया था. अरुण जेटली स्टेडयम में इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने 57 गेंदों में शतक जड़कर संयुक्त रूप से दूसरा सबसे वनडे शतक का रिकॉर्ड नाम किया. हालांकि, मंधाना ने इसे कुछ ही मिनटों में चकनाचूर कर दिया.
महिला वनडे में सबसे तेज शतक
45 गेंद - मेग लैनिंग vs न्यूजीलैंड, नॉर्थ सिडनी ओवल, 2012
50 गेंद - स्मृति मंधाना vs ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025
57 गेंद - करेन रोल्टन vs दक्षिण अफ्रीका, लिंकन, 2000
57 गेंद - बेथ मूनी vs भारत, दिल्ली, 2025
59 गेंद - सोफी डिवाइन vs आयरलैंड, डबलिन, 2018
60 गेंद - चमारी अटापट्टू vs न्यूजीलैंड, गॉल, 2023
तोड़ा विराट कोहली का भी महारिकॉर्ड
मंधाना ने विराट कोहली का भी सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. वह अब भारतीय पुरुष और महिला, वनडे क्रिकेट की सबसे तेज शतकवीर बन गईं हैं. विराट कोहली ने 2013 में 52 गेंदों में शतक जड़कर इस रिकॉर्ड को नाम किया हुआ था, जिस पर अब मंधाना नाम की मुहर लग गई है.
भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक (पुरुष या महिला)
50 - स्मृति मंधाना vs ऑस्ट्रलिया महिला टीम, दिल्ली, 2025
52 - विराट कोहली vs ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013
60 - वीरेंद्र सहवाग vs न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2009
61 - विराट कोहली vs ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2013
62 - मोहम्मद अजहरुद्दीन vs न्यूजीलैंड, बड़ौदा, 1988
62 - केएल राहुल vs नीदरलैंड, बेंगलुरु, 2023