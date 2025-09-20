स्मृति का तूफान... लेकिन दोहरा इतिहास रचने से चूक गया हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती सीरीज
Advertisement
trendingNow12930389
Hindi Newsक्रिकेट

स्मृति का तूफान... लेकिन दोहरा इतिहास रचने से चूक गया हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती सीरीज

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में 43 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. 413 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना के तूफानी ऐतिहासिक शतक के बावजूद भारतीय टीम 369 रन पर सिमट गई.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्मृति का तूफान... लेकिन दोहरा इतिहास रचने से चूक गया हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती सीरीज

IND W vs AUS W, 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में 43 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. 413 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना के तूफानी ऐतिहासिक शतक के बावजूद भारतीय टीम 369 रन पर सिमट गई. भारतीय बल्लेबाजों ने पुरजोर कोशिश की लेकिन जीतने दिलाने में कामयाबी नहीं मिली. इसके साथ ही भारत ने दोहरा इतिहास रचने का सुनहरा मौका भी गंवा दिया.

दोहरा इतिहास रचने से चूका भारत

टीम इंडिया के पास इस मैच को जीतकर दोहरा इतिहास रचने का मौका था, लेकिन मिस हो गया. भारतीय टीम अगर 412 रन का टारगेट चेज कर लेती तो यह महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सफल रनचेज होता. इस केस में भारत सीरीज भी 2-1 से जीत लेती और ऐसा पहली बार होता जब भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में मात देने में सफल रही. हालांकि, टीम इंडिया की इन उम्मीदों पर पानी फिर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मंधाना का शतक और दीप्ति की कोशिश बेकार

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 412 रन का पहाड़ स्कोर खड़ा किया, जो भारत के खिलाफ महिला क्रिकेट में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है. टारगेट का पीछा करते हुए एक समय लग रहा था कि भारत आसानी से मैच जीत लेगा, जब स्मृति मंधाना (125) और हरमनप्रीत कौर (52) की जोड़ी क्रीज पर थी. मंधाना ने भारत के लिए वनडे इतिहास का सबसे तेज और महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाकर इतिहास रचा. हालांकि, 125 रन बनाकर वह आउट हो गईं और फिर ऑस्ट्रेलिया ने हरमनप्रीत के रूप में भारत को एक और झटका दे दिया. इसके बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई.

दीप्ति शर्मा (72) ने एक छोर संभालते हुए भारत की जीत की उम्मीदें कायम रखीं, लेकिन उनके आउट होते ही भारत मुकाबले में पिछड़ गया. मंधाना ने अपनी पारी में 17 चौके और 5 छक्के लगाए. वहीं, दीप्ति ने 5 चौके और दो छक्के लगाए. हरमन के बल्ले से 8 चौके देखने को मिले. ऑस्ट्रेलिया की किम गार्थ तीन विकेट लेकर टीम की सबसे सफल गेंदबाज रहीं. मेगन शट ने दो और एश्ले गार्डनर, ताहिला मैक्ग्रा, ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया वरेहम ने एक-एक विकेट लिया.

मूनी का आतिशी शतक... जीता POTM

बेथ मूनी 138 रन की आतिशी पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच जीतने में कामयाब रहीं. पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को सलामी बल्लेबाजों एलिसा हिली और जॉर्जिया वॉल ने शानदार शुरुआत दी. हिली 18 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए वॉल और एल्सी पेरी के बीच 107 रन की साझेदारी हुई. 150 के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में वॉल 68 गेंद पर 14 चौके की मदद से 81 रन बनाकर आउट हुईं. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं बेथ मूनी ऑस्ट्रेलियाई पारी का मुख्य आकर्षण रहीं.

मूनी पारी की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटीं. अगर वह अंत तक क्रीज पर रुकतीं, तो ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से वनडे क्रिकेट का अपना सबसे बड़ा स्कोर बना जाती. मूनी ने 75 गेंद पर 23 चौके और 1 छक्के की मदद से 138 रन की पारी खेली. वह रन आउट हो गईं. अपनी पारी के दौरान मूनी ने पेरी के साथ तीसरे विकेट के लिए 106 और एश्ले गार्डनर के साथ चौथे विकेट के लिए 82 रन की अहम साझेदारी की.

ऑस्ट्रेलिया ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

मूनी का विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का निचला क्रम ढह गया. ऑस्ट्रेलिया 47.5 ओवर में 412 रन पर ऑल आउट हो गई. वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त रूप से यह सर्वाधिक स्कोर है. इस स्कोर को पार करने का मौका टीम के पास था. ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में भी 412 रन बनाए थे. भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी सबसे महंगी रहीं. रेड्डी ने 8.5 ओवर में 86 रन लुटाए. हालांकि सर्वाधिक 3 विकेट लेने में उन्हें सफलता मिली. रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने 2-2, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने 1-1 विकेट लिए.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND W VS AUS WSmriti MandhanaIndian cricket teamAustralia cricket

Trending news

'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
;