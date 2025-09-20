स्मृति का तूफान... लेकिन दोहरा इतिहास रचने से चूक गया हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती सीरीज

IND W vs AUS W, 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में 43 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. 413 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना के तूफानी ऐतिहासिक शतक के बावजूद भारतीय टीम 369 रन पर सिमट गई. भारतीय बल्लेबाजों ने पुरजोर कोशिश की लेकिन जीतने दिलाने में कामयाबी नहीं मिली. इसके साथ ही भारत ने दोहरा इतिहास रचने का सुनहरा मौका भी गंवा दिया.

दोहरा इतिहास रचने से चूका भारत

टीम इंडिया के पास इस मैच को जीतकर दोहरा इतिहास रचने का मौका था, लेकिन मिस हो गया. भारतीय टीम अगर 412 रन का टारगेट चेज कर लेती तो यह महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सफल रनचेज होता. इस केस में भारत सीरीज भी 2-1 से जीत लेती और ऐसा पहली बार होता जब भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में मात देने में सफल रही. हालांकि, टीम इंडिया की इन उम्मीदों पर पानी फिर गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मंधाना का शतक और दीप्ति की कोशिश बेकार

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 412 रन का पहाड़ स्कोर खड़ा किया, जो भारत के खिलाफ महिला क्रिकेट में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी है. टारगेट का पीछा करते हुए एक समय लग रहा था कि भारत आसानी से मैच जीत लेगा, जब स्मृति मंधाना (125) और हरमनप्रीत कौर (52) की जोड़ी क्रीज पर थी. मंधाना ने भारत के लिए वनडे इतिहास का सबसे तेज और महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाकर इतिहास रचा. हालांकि, 125 रन बनाकर वह आउट हो गईं और फिर ऑस्ट्रेलिया ने हरमनप्रीत के रूप में भारत को एक और झटका दे दिया. इसके बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई.

दीप्ति शर्मा (72) ने एक छोर संभालते हुए भारत की जीत की उम्मीदें कायम रखीं, लेकिन उनके आउट होते ही भारत मुकाबले में पिछड़ गया. मंधाना ने अपनी पारी में 17 चौके और 5 छक्के लगाए. वहीं, दीप्ति ने 5 चौके और दो छक्के लगाए. हरमन के बल्ले से 8 चौके देखने को मिले. ऑस्ट्रेलिया की किम गार्थ तीन विकेट लेकर टीम की सबसे सफल गेंदबाज रहीं. मेगन शट ने दो और एश्ले गार्डनर, ताहिला मैक्ग्रा, ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया वरेहम ने एक-एक विकेट लिया.

मूनी का आतिशी शतक... जीता POTM

बेथ मूनी 138 रन की आतिशी पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच जीतने में कामयाब रहीं. पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को सलामी बल्लेबाजों एलिसा हिली और जॉर्जिया वॉल ने शानदार शुरुआत दी. हिली 18 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुईं. इसके बाद दूसरे विकेट के लिए वॉल और एल्सी पेरी के बीच 107 रन की साझेदारी हुई. 150 के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में वॉल 68 गेंद पर 14 चौके की मदद से 81 रन बनाकर आउट हुईं. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं बेथ मूनी ऑस्ट्रेलियाई पारी का मुख्य आकर्षण रहीं.

मूनी पारी की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटीं. अगर वह अंत तक क्रीज पर रुकतीं, तो ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से वनडे क्रिकेट का अपना सबसे बड़ा स्कोर बना जाती. मूनी ने 75 गेंद पर 23 चौके और 1 छक्के की मदद से 138 रन की पारी खेली. वह रन आउट हो गईं. अपनी पारी के दौरान मूनी ने पेरी के साथ तीसरे विकेट के लिए 106 और एश्ले गार्डनर के साथ चौथे विकेट के लिए 82 रन की अहम साझेदारी की.

ऑस्ट्रेलिया ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

मूनी का विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का निचला क्रम ढह गया. ऑस्ट्रेलिया 47.5 ओवर में 412 रन पर ऑल आउट हो गई. वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त रूप से यह सर्वाधिक स्कोर है. इस स्कोर को पार करने का मौका टीम के पास था. ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में भी 412 रन बनाए थे. भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी सबसे महंगी रहीं. रेड्डी ने 8.5 ओवर में 86 रन लुटाए. हालांकि सर्वाधिक 3 विकेट लेने में उन्हें सफलता मिली. रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने 2-2, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने 1-1 विकेट लिए.