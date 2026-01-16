Advertisement
trendingNow13076987
Hindi Newsक्रिकेटRCB-W vs GG-W: श्रेयंका का पंजा.. ऋचा-राधा ने मचाया हाहाकार, आरसीबी की तिकड़ी के तूफान में उड़ी गुजरात

RCB-W vs GG-W: श्रेयंका का पंजा.. ऋचा-राधा ने मचाया हाहाकार, आरसीबी की तिकड़ी के तूफान में उड़ी गुजरात

RCB-W vs GG-W: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में आरसीबी की टीम लगातार राज करती दिख रही है. तीसरे मैच में 32 रन से गुजरात को शिकस्त देकर टीम ने जीत की हैट्रिक जमाई. खराब शुरुआत के बाद आरसीबी ने पलक झपकते मुकाबले की काया पलट दी. आरसीबी की तिकड़ी के सामने गुजरात के लायंस भीगी बिल्ली साबित हुए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RCB W
RCB W

RCB-W vs GG-W: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में आरसीबी की टीम लगातार राज करती दिख रही है. तीसरे मैच में 32 रन से गुजरात को शिकस्त देकर टीम ने जीत की हैट्रिक जमाई. खराब शुरुआत के बाद आरसीबी ने पलक झपकते मुकाबले की काया पलट दी. आरसीबी की तिकड़ी के सामने गुजरात के लायंस भीगी बिल्ली साबित हुए. आरसीबी ने 50 रन के अंदर अपने 4 टॉप बल्लेबाज गंवा दिए थे, लेकिन ऋचा घोष और राधा यादव की तूफानी पारियों ने गुजरात से मैच छीन लिया. 

गुजरात ने जीता टॉस

गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शानदार शुरुआत की क्योंकि आरसीबी के 4 टॉप बल्लेबाज महज 43 रन पर आउट हो गए थे. लेकिन इसके बाद ऋचा घोष और राधा यादव के बीच शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली. राधा यादव ने 47 गेंद में 66 रन की आतिशी पारी खेली और 3 छक्के और 6 चौके जमाए. वहीं, ऋचा घोष ने 2 छक्के और 4 चौके जमाकर 44 रन की पारी खेली.

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरात की बॉलिंग लड़खड़ाई

गुजरात की बॉलिंग आखिर में लड़खड़ा गई. काशवी गौतम ने 2 विकेट हासिल किए जबकि सोफी डिवाइन ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया. एक-एक विकेट जॉर्जिया वेयरम और रेणुका के खाते आया. ऋचा और राधा की पारी के दम पर आरसीबी ने बोर्ड पर 182 रन टांग दिए. 

ये भी पढ़ें.. स्मिथ से सरेआम बेइज्जत और फिर दे मारा बल्ला.. बाबर की तिलमिलाहट वायरल, देखें वीडियो

श्रेयंका पाटिल ने पलटा मैच

गुजरात ने बैटिंग में भी शानदार शुरुआत की थी. पहले ओवर में 24 रन आए लेकिन इसके बाद टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई. भारती फुलमली ने 39 रन ठोक मैच में जान डाली थी, लेकिन एक छोर से विकेट गिरते रहे. पूरी टीम 150 के स्कोर पर सिमट गई. गुजरात को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. जबकि आरसीबी लगातार तीन जीत के साथ टॉप पर है.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

WPL 2026

Trending news

BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे