IND W vs AUS W: Out or Not Out... मंधाना थर्ड अंपायर के फैसले से नाखुश, टूटी टीम इंडिया की उम्मीदें

IND W vs AUS W Semi Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में सभी की सांसें अटकी हुई हैं. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कौर एंड कंपनी के सामने रनों का अंबार लगा दिया. सभी की नजरें स्मृति मंधाना पर थीं जिनका विकेट ऐसे गया कि खुद स्टार बल्लेबाज भी हैरान रह गईं. अंपायर ने स्मृति मंधाना को नॉटआउट दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर का फैसले के बाद ग्राउंड अंपायर को उंगली खड़ी करनी पड़ी.
मंधाना कैसे हुईं आउट?
स्मृति मंधाना ने सूझ-बूझ भरी शुरुआत की थी. वह 23 गेंद में 24 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही थीं. लेकिन 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर मंधाना ने फ्लिक करने का प्रयास किया क्योंकि किम गार्थ ने गेंद लेग साइड में गेंद फेंकी. कैच बिहाइंड की अपील हुई लेकिन अंपायर ने नॉटआउट दे दिया. लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रिव्यू लेने का फैसला कर लिया. दूसरी तरफ मंधाना पूरी तरह बैट न लगने को लेकर कॉन्फिडेंट थीं.
मंधाना रह गईं दंग
मंधाना से जब उनकी पार्टनर जेमी ने पूछा कि क्या गेंद बैट से लगी थी, तो स्मृति ने सिर हिलाया. लेकिन जब अल्ट्राएज को देखा तो वह दंग रह गईं. बल्ले का हल्का सा किनारा मंधाना का विकेट ले गया. स्मृति को यकीन नहीं हुआ, यहां तक कि स्क्वायर लेग अंपायर लॉरेन एगेनबैग ने भी कंधे उचकाकर इशारा किया कि वह भी हैरान हैं कि स्पाइक कैसे आया. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में जश्न का माहौल नजर आया.
339 रन का विशाल लक्ष्य
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली. भले कप्तान एलिसा हीली फ्लॉप रहीं, लेकिन फीबी लिचफील्ड ने अपने शतक से मुंबई में डंका पीटा. उन्होंने 93 गेंद में 17 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 119 रन की दमदार पारी खेली. एश्ले गार्डनर और एलिस पेरी के बल्ले से भी अर्धशतकीय पारियां देखने को मिलीं. इन पारियों की बदौलत कंगारू टीम ने बोर्ड पर 338 रनों का पहाड़ टांग दिया.