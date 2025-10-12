Advertisement
18 नंबर की जर्सी और गजब का संयोग, स्मृति मंधाना ने किया विराट कोहली वाला करिश्मा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप मैच में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने पुरुष टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वाला करिश्मा किया. कमाल की बात यह है कि दोनों ही खिलाड़ी 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:03 AM IST
महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक हाईस्कोरिंग मैच में हार का सामना करना पड़ा. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए महिला वर्ल्ड कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 330 रन का सबसे बड़ा स्कोर बनाया. जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49 ओवर में 331 रन बनाकर 3 विकेट से जीत दर्ज की. यह महिला वर्ल्ड कप और महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड भी है. भले ही भारत को मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने पुरुष टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली वाला करिश्मा किया.

मंधाना ने किया विराट वाला करिश्मा

स्मृति मंधाना ने मुकाबले में 80 रन बनाए. इसके साथ ही वह महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाली बल्लेबाज बन गईं. भारत के लिए भी इस फॉर्मेट उन्होंने सबसे तक 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बना दिया. मंधाना ने विराट कोहली वाला करिश्मा किया. विराट कोहली भारतीय पुरुष क्रिकेट में सबसे तेज 5000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाज हैं. संयोग देखिए कि दोनों ही खिलाड़ी 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं.

विराट से भी आगे मंधाना

पारियों के लिहाज से मंधाना पुरुष और महिला क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है. मंधाना को इस मुकाम तक पहुंचने में 112 पारियां लगीं, जबकि विराट कोहली ने 114 पारियां खेलकर यह उपलब्धि हासिल की थी. 

ओवरऑल चौथे नंबर पर कोहली

विराट कोहली पुरुष क्रिकेट में सबसे तेज 5000 वनडे रन पूरे करने के मामले में चौथे नंबर पर हैं. पाकिस्तान के बाबर आजम ने इस मामले में नंबर-1 का ताज पहना हुआ है. बाबर ने 97 पारियों में यह उपलब्धि नाम की. साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हासिम अमला दूसरे नंबर पर हैं. अमला ने 101वीं वनडे पारी में यह कमाल किया. वहीं, तीन नंबर पर वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स हैं, जिन्होंने विराट कोहली जितनी ही यानी 114 पारियां लीं.

महिला क्रिकेट में मंधाना नंबर-1

महिला वनडे क्रिकेट में मंधाना ने सबसे तेज 5000 रन पूरे कर इतिहास रचा. उन्होंने स्टेफनी टेलर का 129 पारियों का रिकॉर्ड तोड़ा. सूजी बेट्स (136 पारियां) इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं. भारत की मिताली राज ने 144 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जो चौथे स्थान पर हैं. शार्लोट एडवर्ड्स 5वें पायदान पर हैं, जिन्होंने 156 पारियों ने 2013 में 5000 वनडे रन पूरे किए.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Smriti MandhanaVirat Kohli

