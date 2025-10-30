स्मृति मंधाना के नाम होगा नया रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिखेंगी सुनहरा अध्याय, जानें पूरा मामला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वनडे विश्व कप का आज दूसरा मुकाबला खेला जाना है. यह मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है. दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप फाइनल के पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है. यह पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले को रोमांचक तरीके से जीतकर अफ्रीका ने अपनी जगह सुनिश्चित की. भारत और 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच महाजंग है आज. अगर भारतीय टीम यह मुकाबला जीत लेगी, तो वह सीधा फाइनल में जाएंगे. उनके पास खिताब अपने नाम करने का पहला मौका है. अगर टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतना है तो स्मृति मंधाना का चलना जरूरी है. अगर वह आज के मैच में परफॉर्म करती हैं, तो वह कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती हैं.

विश्व कप में 1000 रन

स्मृति मंधाना वनडे विश्व कप में 1000 रन के आंकड़े तक पहुंचने से सिर्फ 76 रनों से पीछे हैं. इसस पहले ये कारनामा मिताली राज और हरमनप्रीत कौर कर चुकी हैं. अगर स्मृति ऐसा कर पाती हैं तो वह विश्व कप में भारत की तरफ से ऐसा करने वाली तीसरी प्लेयर होंगी. स्मृति के नाम वनडे विश्व कप में अभी तक 924 रन है. उनके पास ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है.

विश्व कप की टॉप स्कोरर

मंधाना ने इस विश्व कप अभी तक 7 पारियों में 60.83 के शानदार औसत से 365 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. वह इस बार के महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. मंधाना ने वनडे विश्व कप 2025 में 7 मैचों की 7 पारियों में 60 के धमाकेदार औसत से 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 109 रनों का रहा है.

कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन

स्मृति साल 2025 में महिला क्रिकेट के कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुकी हैं. वह महिला क्रिकेट के इतिहास में किसी भी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी हैं. साल 2025 में 21 मैचों की 21 पारियों में उन्होंने 1293 रन बनाए हैं. इस दौरान स्मृति ने 5 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 64.57 का रहा है और सर्वोच्च स्कोर 135 रनों का रहा है.

