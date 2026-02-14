भारत-पाक मैच से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा, पाकिस्तान के डगआउट में सांप घुसा, मची अफरा-तफरी

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले ही माहौल पूरी तरह गरमा चुका है. दोनों टीमों की भिड़ंत का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. मैच से दो दिन पहले एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी.कोलंबो में भारत के खिलाफ मुकाबला खेलना है और शुक्रवार शाम पाकिस्तान की टीम प्रेमदासा स्टेडियम पहुंची. लेकिन टीम के वहां पहुंचने से कुछ ही देर पहले डगआउट में करीब छह से साढ़े छह फुट लंबा सांप देखा गया. इस घटना से कुछ समय के लिए हलचल मच गई और सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत एक्टिव होना पड़ा.

ये था पूरा मामला

रविवार 15 फरवरी को जब भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर आमने-सामने होंगी, तब पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले पर टिकी होगी. वहीं, स्टेडियम में मौजूद ग्राउंड स्टाफ और मैनेजमेंट उस सांप की तलाश में भी सतर्क रहेंगे, जिसने खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ा दी थी. शुक्रवार शाम पाकिस्तान टीम के प्रेमदासा स्टेडियम पहुंचने से ठीक पहले उनके डगआउट में करीब छह से साढ़े छह फुट लंबा सांप दिखाई दिया। स्टेडियम कर्मचारियों ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय सावधानी से बाहर की ओर खदेड़ दिया, मानो टेस्ट क्रिकेट में किसी गेंद को समझदारी से छोड़ दिया जाता है.

श्रीलंका में है आम

श्रीलंका में 100 से ज्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 20 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं. यहां की सरकार और स्थानीय लोग इन सांपों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.पाकिस्तान के डगआउट में जो सांप दिखाई दिया, वह रैट स्नेक था, जिसे स्थानीय भाषा में गरड़िया कहा जाता है. भारत में इसी प्रजाति को धामिन के नाम से जाना जाता है. धामिन सांप जहरीला नहीं होता और आमतौर पर इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता.

कल होगा महामुकाबला

वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले ही दोनों देशों के कप्तान के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया है. पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान अली अगा ने भारतीय खिलाड़ियों को टारगेट किया. फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जवाब में उनपर जोरदार प्रहार करते हुए रिप्लाई किया. अभिषेक का खेलना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि वह आज शाम में आर प्रेमदासा में प्रैक्टिस करते भी पाए गए थे. ऐसे में कल हाईवोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद है.

