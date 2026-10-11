सोभना मोस्टरी ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाली पहली बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर बनीं

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेशी महिला की पिछली सबसे बड़ी पारी सुल्ताना की टी20 में नाबाद 63 रन की थी. सोभना और सुल्ताना के बीच हुई 195 रन की साझेदारी वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की तरफ से किसी भी विकेट के लिए हुई सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले 2025 में थाईलैंड की महिलाओं के खिलाफ सुल्ताना और शर्मिन अख्तर के बीच तीसरे विकेट के लिए 152 रन की साझेदारी वनडे में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी साझेदारी है. यह साझेदारी वनडे में ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी है. इसने 2002 में एक वनडे में दूसरे विकेट के लिए न्यूजीलैंड की एमिली ड्रम और रेबेका रोल्स द्वारा बनाई गई 170 रन की पिछली सबसे बड़ी पार्टनरशिप को पीछे दिया.