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सोभना मोस्टरी ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाली पहली बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर बनीं

Sobhna Mostari Century: बांग्लादेश की सोभना मोस्टरी ने इतिहास रच दिया है. मोस्टरी ने रविवार को ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में शतक लगाया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में शतक लगाने वाली मोस्टरी पहली बांग्लादेश महिला क्रिकेटर बन गई हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 11, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 04:32 PM IST
सोभना मोस्टरी ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाली पहली बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर बनीं
Image Credit: सोभना मोस्टरी. X/@cricketcomau

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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