Advertisement
trendingNow13068484
Hindi Newsक्रिकेटअविश्वसनीय: बॉलिंग में हैट्रिक और बैटिंग में शतक, दुनिया का इकलौता क्रिकेटर जिसने एक ही टेस्ट में किया था बड़ा अजूबा

अविश्वसनीय: बॉलिंग में हैट्रिक और बैटिंग में शतक, दुनिया का इकलौता क्रिकेटर जिसने एक ही टेस्ट में किया था बड़ा अजूबा

टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे केवल दुनिया का एक क्रिकेटर ही बनाने में सफल हो पाया है. यह रिकॉर्ड है बैटिंग करते हुए एक ही टेस्ट मैच में शतक जड़ने का कमाल करना. साथ ही एक गेंदबाज के तौर पर इसी मैच में हैट्रिक लेने का करिश्मा करना. आइए एक नजर डालते हैं उस क्रिकेटर पर जिसने ये अजूबा किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 09, 2026, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे केवल दुनिया का एक क्रिकेटर ही बनाने में सफल हो पाया है. यह रिकॉर्ड है बैटिंग करते हुए एक ही टेस्ट मैच में शतक जड़ने का कमाल करना. साथ ही एक गेंदबाज के तौर पर इसी मैच में हैट्रिक लेने का करिश्मा करना. आइए एक नजर डालते हैं उस क्रिकेटर पर जिसने ये अजूबा किया है.

बॉलिंग में हैट्रिक और बैटिंग में शतक

बांग्‍लादेश के दिग्गज सोहाग गाजी एक ही टेस्‍ट मैच में शतक जड़ने वाले और हैट्रिक लेने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं. सोहाग गाजी ने साल 2013 में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चटगांव टेस्ट में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. सोहाग गाजी ने इस मैच में नाबाद 101 रन की पारी खेली थी. जिसमें 10 चौकों और 3 छक्के शामिल थे. सोहाग गाजी ने मैच की दूसरी पारी में कोरी एंडरसन, बीजे वाटलिंग और डग ब्रेसवेल के विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

गेंदबाजी एक्शन पर बैन लगते ही करियर खत्म

सोहाग गाजी का ये शानदार प्रदर्शन बांग्‍लादेशी टीम को जीत नहीं दिला सका था. ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था. सोहाग गाजी ने अपने इंटरनेशनल करियर में बांग्‍लादेश की ओर से 10 टेस्‍ट, 20 वनडे और 10 टी20 खेले. सोहाग गाजी ने बांग्‍लादेश के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच जुलाई 2015 में खेला था. साल 2014 में गाजी के बॉलिंग एक्‍शन को संदिग्ध माना गया था, जिसके बाद उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं खिंच पाया. ICC ने सोहाग गाजी के गेंदबाजी एक्शन पर बैन लगा दिया था.

सोहाग गाजी के रिकॉर्ड्स

सोहाग गाजी बांग्लादेश के एक दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2012 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मीरपुर में की थी. सोहाग गाजी ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट लिए थे. सोहाग गाजी ने बांग्लादेश के लिए 10 टेस्ट मैचों में 38 विकेट हासिल किए हैं और 325 रन भी बनाए हैं. सोहाग गाजी ने 20 वनडे मैचों में 22 विकेट और 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4 विकेट हासिल किए हैं. सोहाग गाजी ने वनडे मैचों में 184 रन और टी20 इंटरनेशनल मैचों में 57 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Sohag Gazi

Trending news

जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
somnath temple news
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
Bengal Governor Death Threat
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ गवर्नर सीवी आनंद को मिली जान से मारने की धमकी
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?