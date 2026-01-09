अविश्वसनीय: बॉलिंग में हैट्रिक और बैटिंग में शतक, दुनिया का इकलौता क्रिकेटर जिसने एक ही टेस्ट में किया था बड़ा अजूबा

टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे केवल दुनिया का एक क्रिकेटर ही बनाने में सफल हो पाया है. यह रिकॉर्ड है बैटिंग करते हुए एक ही टेस्ट मैच में शतक जड़ने का कमाल करना. साथ ही एक गेंदबाज के तौर पर इसी मैच में हैट्रिक लेने का करिश्मा करना. आइए एक नजर डालते हैं उस क्रिकेटर पर जिसने ये अजूबा किया है.
Trending Photos
टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे केवल दुनिया का एक क्रिकेटर ही बनाने में सफल हो पाया है. यह रिकॉर्ड है बैटिंग करते हुए एक ही टेस्ट मैच में शतक जड़ने का कमाल करना. साथ ही एक गेंदबाज के तौर पर इसी मैच में हैट्रिक लेने का करिश्मा करना. आइए एक नजर डालते हैं उस क्रिकेटर पर जिसने ये अजूबा किया है.
बॉलिंग में हैट्रिक और बैटिंग में शतक
बांग्लादेश के दिग्गज सोहाग गाजी एक ही टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले और हैट्रिक लेने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं. सोहाग गाजी ने साल 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चटगांव टेस्ट में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. सोहाग गाजी ने इस मैच में नाबाद 101 रन की पारी खेली थी. जिसमें 10 चौकों और 3 छक्के शामिल थे. सोहाग गाजी ने मैच की दूसरी पारी में कोरी एंडरसन, बीजे वाटलिंग और डग ब्रेसवेल के विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की थी.
गेंदबाजी एक्शन पर बैन लगते ही करियर खत्म
सोहाग गाजी का ये शानदार प्रदर्शन बांग्लादेशी टीम को जीत नहीं दिला सका था. ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था. सोहाग गाजी ने अपने इंटरनेशनल करियर में बांग्लादेश की ओर से 10 टेस्ट, 20 वनडे और 10 टी20 खेले. सोहाग गाजी ने बांग्लादेश के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच जुलाई 2015 में खेला था. साल 2014 में गाजी के बॉलिंग एक्शन को संदिग्ध माना गया था, जिसके बाद उनका करियर ज्यादा लंबा नहीं खिंच पाया. ICC ने सोहाग गाजी के गेंदबाजी एक्शन पर बैन लगा दिया था.
सोहाग गाजी के रिकॉर्ड्स
सोहाग गाजी बांग्लादेश के एक दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2012 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मीरपुर में की थी. सोहाग गाजी ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट लिए थे. सोहाग गाजी ने बांग्लादेश के लिए 10 टेस्ट मैचों में 38 विकेट हासिल किए हैं और 325 रन भी बनाए हैं. सोहाग गाजी ने 20 वनडे मैचों में 22 विकेट और 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 4 विकेट हासिल किए हैं. सोहाग गाजी ने वनडे मैचों में 184 रन और टी20 इंटरनेशनल मैचों में 57 रन बनाए हैं.