स्वीप शॉट मार-मारकर ठोके 176 रन, सोनल दिनुशा ने रचा इतिहास, तोड़ दिया जो रूट का ये प्रचंड रिकॉर्ड

श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 140 की औसत के साथ 420 रन बनाए हैं. सोनल दिनुशा ने इस टेस्ट सीरीज में 3 शतक और 1 अर्धशतक लगाए हैं. सोनल दिनुशा ने इस टेस्ट सीरीज में 176 रन स्वीप शॉट मार-मारकर ठोके हैं. जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक टेस्ट सीरीज में स्वीप शॉट से बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं.
गुरुवार को कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने मैच ड्रॉ कराया और 25 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा दूसरी पारी में 133 रन बनाकर नाबाद रहे. हालांकि, गॉल में मिली जीत के बाद भारत ने दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की. सोनल दिनुशा की नाबाद 133 रनों की पारी, कोलंबो में पहली पारी में बनाए गए 103 रन और गॉल में पहले टेस्ट में लगाए गए शतक के बाद आई.
सीरीज की चार पारियों में यह सोनल दिनुशा का तीसरा शतक था. सोनल दिनुशा ने पूरी सीरीज में स्वीप शॉट्स से 176 रन बनाए. इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ स्वीप शॉट्स से 168 रन बनाए थे. सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान 121 स्वीप शॉट्स भी खेले, जो एक टेस्ट सीरीज में किसी बल्लेबाज द्वारा खेले गए सबसे ज्यादा स्वीप शॉट्स का रिकॉर्ड है.
जो रूट ने साल 2021 की सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 113 स्वीप शॉट्स खेले थे. भारत द्वारा पहली पारी में 213 रनों की बढ़त के साथ फॉलो-ऑन लागू करने के बाद, श्रीलंका ने अपनी दोनों पारियों में कुल मिलाकर 243.4 ओवर तक बल्लेबाजी की. सोनल दिनुशा ने मैच में कुल 426 गेंदों का सामना किया. सोनल दिनुशा ने सातवें विकेट के लिए केशरा नुवंथा (46 रन) के साथ 112 रनों की साझेदारी की. इस जोड़ी ने आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया.
श्रीलंका ने पांचवें दिन की शुरुआत 229/6 के स्कोर से की और तब तक बल्लेबाजी जारी रखी जब तक कि दोनों टीमें 429/9 के स्कोर पर मैच खत्म करने के लिए सहमत नहीं हो गईं. श्रीलंका ने कुल 216 रनों की बढ़त के साथ मैच खत्म किया. भारत के लिए मानव सुथार ने 41 ओवर में 121 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि रवींद्र जडेजा ने 38.3 ओवर में 94 रन देकर 3 विकेट झटके.
सोनल दिनुशा टेस्ट इतिहास में ऐसे छठे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए एक सीरीज में तीन शतक लगाए हैं. वह ऐसा करने वाले पहले श्रीलंकाई और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं. कोलंबो में दो शतक लगाने के साथ ही, सोनल दिनुशा नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज भी बन गए हैं. इससे पहले के चार मामलों में से तीन में श्रीलंकाई बल्लेबाज ही शामिल थे.