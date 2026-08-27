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29 साल बाद ऐसा करिश्मा: सोनल दिनुशा ने दिलाई अरविंद डी सिल्वा की याद, दोनों पारियों में शतक जड़कर लिखी नई इबारत

India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया है. वे ऐसा करने वाले श्रीलंका के केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. जानिए इस रिकॉर्ड और दिग्गजों के एलीट क्लब की पूरी कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 27, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:25 PM IST
29 साल बाद ऐसा करिश्मा: सोनल दिनुशा ने दिलाई अरविंद डी सिल्वा की याद, दोनों पारियों में शतक जड़कर लिखी नई इबारत
Image Credit: श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा. Photo Credit: X/@OfficialSLC

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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29 साल बाद ऐसा कारनामा: सोनल का दोनों पारियों में शतक, अरविंद डी सिल्वा की दिलाई याद
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