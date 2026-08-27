29 साल बाद ऐसा करिश्मा: सोनल दिनुशा ने दिलाई अरविंद डी सिल्वा की याद, दोनों पारियों में शतक जड़कर लिखी नई इबारत

India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंका के उभरते हुए सितारे सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में एक अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर उन्होंने इस मैच की पहली पारी में 103 रन बनाए थे. अब दूसरी पारी में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने नाबाद 133 रन बनाए और मैच को अपने दम पर ड्रॉ करा दिया. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ ही वे भारत के खिलाफ किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले श्रीलंका के केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.
सोनल से पहले श्रीलंका के केवल दो दिग्गज बल्लेबाज ही भारत के खिलाफ किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने का अनोखा कारनामा कर पाए थे. सबसे पहले साल 1982 में चेन्नई (मद्रास) टेस्ट के दौरान दुलीप मेंडिस ने दोनों पारियों में 105 और 105 रन बनाए थे. इसके बाद साल 1997 में कोलंबो (SSC) के इसी ऐतिहासिक मैदान पर महान बल्लेबाज अरविंद डी सिल्वा ने भारत के खिलाफ 146 और 120 रनों की लाजवाब पारियां खेलकर यह रिकॉर्ड बनाया था.
Sonal Dinusha scores his second century of the match and third of the #SLvIND series! Absolute run machine in supreme form.
#SonalDinusha pic.twitter.com/bZyySlVqSL
— Sri Lanka Cricke(@OfficialSLC) August 27, 2026
सोनल श्रीलंका के केवल 8वें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतकलगाने का गौरव हासिल किया है. उनसे पहले यह कारनामा करने वाले खिलाड़ियों की सूची में अरविंद डी सिल्वा (दो बार), कुमार संगाकारा (दो बार), दुलीप मेंडिस, असंका गुरुसिन्हा, तिलकरत्ने दिलशान, धनंजय डी सिल्वा और कामिंदु मेंडिस जैसे नाम शामिल हैं. अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो सोनल भारत के खिलाफ टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज बन गए हैं. मजबूत भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने किसी भी विदेशी बल्लेबाज के लिए मैच की दोनों पारियों में शतक लगाना हमेशा से एक बेहद कठिन चुनौती माना जाता रहा है.
जनवरी 2015 के बाद से अब तक (पिछले 11 से अधिक वर्षों में) भारत के खिलाफ यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने वाले सोनल दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले साल 2022 में एजबेस्टन टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने भारत के खिलाफ पहली पारी में 106 और दूसरी पारी में नाबाद 114* रन बनाकर यह असाधारण कारनामा किया था.