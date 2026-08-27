श्रीलंका के नए स्टार सोनल दिनुशा: लगातार 4 पारियों में 50+ स्कोर, राजीव शुक्ला ने तेंदुलकर से कर दी तुलना

India vs Sri Lanka Test Series: कोलंबो में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने लगातार दोनों पारियों में 50 या उससे अधिक रनों का आंकड़ा पार किया. उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ लगातार चार पारियों में ऐसा कर दिखाया है. उनके इस शानदार प्रदर्शन के बाद गुरुवार को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोनल की जमकर तारीफ की. 25 वर्षीय यह युवा खिलाड़ी इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए हैं, जिन्होंने अपनी चारों पारियों में 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया है.
सोनल की बल्लेबाजी देखने के बाद राजीव शुक्ला खुद को रोक नहीं पाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर उनकी तुलना महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से कर दी. शुक्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''श्रीलंका का यह सोनल एक अद्भुत खिलाड़ी है. वह तेंदुलकर की तरह दिख रहे हैं. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी बन सकते हैं.''
This Sonal of Srilanka is an amazing player. Looking like Tendulkar. Can be a wonderful test player in international cricket. @OfficialSLC
— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) August 27, 2026
सोनल दिनूषा ने इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 100 और 84 रनों की शानदार पारियों के साथ की थी. हालांकि, श्रीलंका वह मैच 165 रनों से हार गया था. इसके बाद उन्होंने कोलंबो में भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और पहली पारी में 103 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली. उनकी इस शानदार और नवीनतम अर्धशतकीय पारी ने उन्हें इतिहास के पन्नों और रिकॉर्ड बुक्स में एक खास स्थान दिला दिया है
सोनल भारत के खिलाफ अपनी शुरुआती पहली चार टेस्ट पारियों में से प्रत्येक में कम से कम 50 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज और दुनिया के केवल पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले भारत के खिलाफ यह अनोखा और ऐतिहासिक कारनामा करने वाले आखिरी खिलाड़ी इंग्लैंड के दिग्गज केन बैरिंगटन थे, जिन्होंने आज से कई दशक पहले साल 1959 में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. सोनल और बैरिंगटन के अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डगलस जार्डिन और वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज एवर्टन वीक्स और क्लाइड वालकॉट ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपनी शुरुआती पहली चार टेस्ट पारियों में 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया था.
डगलस जार्डिन और एवर्टन वीक्स तो इस रिकॉर्ड से भी एक कदम आगे निकल गए थे, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपनी शुरुआती लगातार पांच पारियों में 50 से अधिक का स्कोर बनाया था. वीक्स ने तो कमाल करते हुए लगातार चार शतक लगाए थे और अपनी पांचवीं पारी में 90 रन बनाए थे. इसके साथ ही सोनल दो मैचों की टेस्ट सीरीज की सभी चारों पारियों में 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले श्रीलंका के केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.
सीरीज की सभी चारों पारियों में 50+ स्कोर बनाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज
कुमार संगाकारा बनाम बांग्लादेश (घरेलू सीरीज, 2013)
कुमार संगाकारा बनाम इंग्लैंड (विदेशी सरजमीं, 2014)
दिमुथ करुणारत्ने बनाम दक्षिण अफ्रीका (घरेलू सीरीज, 2018)
सोनल दिनुशा बनाम भारत (घरेलू सीरीज, 2026)