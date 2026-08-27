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श्रीलंका के नए स्टार सोनल दिनुशा: लगातार 4 पारियों में 50+ स्कोर, राजीव शुक्ला ने तेंदुलकर से कर दी तुलना

India vs Sri Lanka Test Series: श्रीलंकाई युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ लगातार चौथी पारी में 50+ स्कोर करके इतिहास रच दिया. उनकी शानदार बल्लेबाजी देखकर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उनकी तुलना दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से की.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 27, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:47 PM IST
श्रीलंका के नए स्टार सोनल दिनुशा: लगातार 4 पारियों में 50+ स्कोर, राजीव शुक्ला ने तेंदुलकर से कर दी तुलना
Image Credit: श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल दिनुशा. Photo Credit: X/@OfficialSLC

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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