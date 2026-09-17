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2 मैच, 3 शतक और 420 रन... भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम करने वाले बल्लेबाज को ICC ने दिया तोहफा, बने 'प्लेयर ऑफ द मंथ'

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले श्रीलंका के उभरते हुए सितारे सोनल दिनुशा को आईसीसी ने इनाम दिया है. 2 मैच में 3 शतक और 420 रन बनाने वाले सोनल को अगस्त के लिए 'प्लेयर ऑफ द मंथ' चुना गया है. अपनी हालिया उपलब्धि के बारे में बात करते हुए दिनुशा ने कहा, "यह सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है, खासकर मेरे करियर की शुरुआत में ही.''

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 17, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:58 PM IST
2 मैच, 3 शतक और 420 रन... भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम करने वाले बल्लेबाज को ICC ने दिया तोहफा, बने 'प्लेयर ऑफ द मंथ'

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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