2 मैच, 3 शतक और 420 रन... भारतीय गेंदबाजों के नाक में दम करने वाले बल्लेबाज को ICC ने दिया तोहफा, बने 'प्लेयर ऑफ द मंथ'

वहीं,दूसरे टेस्ट में जब मेजबान टीम सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब दिनुशा ने दोनों पारियों में शतक (103 और नाबाद 133) लगाकर मैच को यादगार ड्रॉ में बदला. दिनुशा ने आगे कहा, "भारत के खिलाफ खेली गई सीरीज मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह रखेगी. तीन शतक लगाना एक सपना सच होने जैसा था, और कोलंबो और गॉल में अपने घरेलू दर्शकों के सामने इन्हें बनाना इसे और भी खास बनाता है। हालांकि, हमें वह नतीजा नहीं मिला जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन दूसरे मैच में हमारी टीम ने जिस तरह से वापसी की, उससे हमारी टीम का जज्बा, भरोसा और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया. मुझे गर्व है कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर वह संघर्ष किया."