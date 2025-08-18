W, W, W...पहली बार नेशनल टीम में हुआ सेलेक्शन, 2 दिन बाद ही हैट्रिक लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी
Advertisement
trendingNow12885921
Hindi Newsक्रिकेट

W, W, W...पहली बार नेशनल टीम में हुआ सेलेक्शन, 2 दिन बाद ही हैट्रिक लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

Manchester Originals vs Northern Superchargers: इंग्लैंड के 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में एक युवा तेज गेंदबाज ने सनसनी मचा दी. इंग्लैंड की टीम में पहली बार शामिल किए जाने के बाद सॉनी बेकर ने कहर बरपा दिया. उन्होंने रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ खेलते हुए 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए अपनी पहली टी20 हैट्रिक ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

W, W, W...पहली बार नेशनल टीम में हुआ सेलेक्शन, 2 दिन बाद ही हैट्रिक लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

Manchester Originals vs Northern Superchargers: इंग्लैंड के 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में एक युवा तेज गेंदबाज ने सनसनी मचा दी. इंग्लैंड की टीम में पहली बार शामिल किए जाने के बाद सॉनी बेकर ने कहर बरपा दिया. उन्होंने रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ खेलते हुए 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए अपनी पहली टी20 हैट्रिक ली. बेकर की घातक गेंदबाजी ने उनकी टीम को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई.

हैट्रिक का रोमांच

बेकर ने अपनी तीसरी गेंदबाजी सेट की आखिरी गेंद पर सुपरचार्जर्स के डेविड मलान को आउट किया. फिर अपने अंतिम सेट की पहली और दूसरी गेंद पर टॉम लॉज और जेकब डफी को पवेलियन भेजकर अपनी हैट्रिक पूरी की. यह हैट्रिक 'द हंड्रेड' में किसी भी पुरुष गेंदबाज द्वारा ली गई चौथी हैट्रिक है.

 

 

ये भी पढ़ें: बैडलक! वनडे क्रिकेट में कभी दोहरा शतक नहीं लगा पाए भारत के 3 महान कप्तान, तीनों रह गए 17 रन दूर

दिग्गजों की लिस्ट में बेकर

बेकर से पहले यह कारनामा 2021 में इमरान ताहिर, 2023 में टाइमल मिल्स, और 2024 में सैम कुरेन ने किया था. 22 वर्षीय इस युवा गेंदबाज ने अपनी गति, सटीकता और शांत स्वभाव से सभी को प्रभावित किया है. बेकर अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी इसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे.

ये भी पढ़ें: नाइट राइडर्स के बैटर ने मचाई तबाही, CPL 2025 में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, फाफ डुप्लेसिस की बराबरी

मैच का हाल

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. जोश टंग ने सुपरचार्जर्स के लिए शुरुआती दो विकेट लिए, लेकिन उसके बाद पूरी टीम मुश्किल में आ गई. डेविड मिलर ने अकेले संघर्ष करते हुए कुछ रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. ओरिजिनल्स के विदेशी स्पिन रचिन रवींद्र और नूर अहमद ने दो-दो विकेट लेकर सुपरचार्जर्स की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. आखिरकार, सुपरचार्जर्स की टीम 114 रनों पर ही सिमट गई और सीजन में उसे अपनी दूसरी हार का सामना करना पड़ा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricketThe HundredEngland cricketManchester OriginalsNorthern Superchargers

Trending news

रूस-यूक्रेन के लिए क्रीमिया इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्या हैं इसके मायने
Crimea
रूस-यूक्रेन के लिए क्रीमिया इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्या हैं इसके मायने
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद में शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तो प्रियंका ने क्या कहा?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद में शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तो प्रियंका ने क्या कहा?
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
;