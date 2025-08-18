W, W, W...पहली बार नेशनल टीम में हुआ सेलेक्शन, 2 दिन बाद ही हैट्रिक लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में मचाई सनसनी

Manchester Originals vs Northern Superchargers: इंग्लैंड के 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में एक युवा तेज गेंदबाज ने सनसनी मचा दी. इंग्लैंड की टीम में पहली बार शामिल किए जाने के बाद सॉनी बेकर ने कहर बरपा दिया. उन्होंने रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ खेलते हुए 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए अपनी पहली टी20 हैट्रिक ली. बेकर की घातक गेंदबाजी ने उनकी टीम को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई.

हैट्रिक का रोमांच

बेकर ने अपनी तीसरी गेंदबाजी सेट की आखिरी गेंद पर सुपरचार्जर्स के डेविड मलान को आउट किया. फिर अपने अंतिम सेट की पहली और दूसरी गेंद पर टॉम लॉज और जेकब डफी को पवेलियन भेजकर अपनी हैट्रिक पूरी की. यह हैट्रिक 'द हंड्रेड' में किसी भी पुरुष गेंदबाज द्वारा ली गई चौथी हैट्रिक है.

And that's that! Sonny Baker finishes the match off and Manchester Originals make it two wins at the Northern derby! #TheHundred pic.twitter.com/YGGASWsN6V — The Hundred (@thehundred) August 17, 2025

दिग्गजों की लिस्ट में बेकर

बेकर से पहले यह कारनामा 2021 में इमरान ताहिर, 2023 में टाइमल मिल्स, और 2024 में सैम कुरेन ने किया था. 22 वर्षीय इस युवा गेंदबाज ने अपनी गति, सटीकता और शांत स्वभाव से सभी को प्रभावित किया है. बेकर अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी इसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे.

मैच का हाल

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. जोश टंग ने सुपरचार्जर्स के लिए शुरुआती दो विकेट लिए, लेकिन उसके बाद पूरी टीम मुश्किल में आ गई. डेविड मिलर ने अकेले संघर्ष करते हुए कुछ रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. ओरिजिनल्स के विदेशी स्पिन रचिन रवींद्र और नूर अहमद ने दो-दो विकेट लेकर सुपरचार्जर्स की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. आखिरकार, सुपरचार्जर्स की टीम 114 रनों पर ही सिमट गई और सीजन में उसे अपनी दूसरी हार का सामना करना पड़ा.