महज 2 मैचों में 197 रन , 36 साल की उम्र में तबाही मचा रही न्यूजीलैंड की ये विस्फोटक खिलाड़ी

दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में भले ही जीत दक्षिण अफ्रीका की हुई, लेकिन इस मैच में कीवी कप्तान सोफी डिवाइन ने शानदार रिकॉर्ड हासिल कर लिया है. 36 वर्षीय न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी विस्फोटक बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं. महिला विश्व कप के इस सातवें मुकाबले में उन्होंने 85 रनों का पारी खेली. उनकी बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 231 रनों तक पहुंचने में कामयाब रही थी. हालांकि, ताजमिन ब्रिट्स की शतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की टीम यह मैच जीतने में कामयाब रही.
डिवाइन की धमाकेदार बल्लेबाजी
सोफी डिवाइन ने वनडे विश्व कप में अभी तक खेले 2 मैचों की 2 पारियों में 98.89 की धमाकेदार औसत से 197 रन बना दिए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 1 अर्धशतक जमाया है. जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 112 रन रहा. डिवाइन अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत टूर्नामेंट में जमकर धमाल मचा रही हैं. पहले मैच में शतक जड़ने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के हाथों न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था. आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 85 रनों की पारी के साथ वह टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर बन चुकी हैं.
ऐसा करने वाली इकलौती खिलाड़ी
डिवाइन महिला विश्व कप की इकलौती खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक एक शतक और एक अर्धशतक जड़ दिया है. वह हर मैच में अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रही हैं, बजाय इसके उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इन हारों से उबरकर न्यूजीलैंड अब टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी.
न्यूजीलैंड की दूसरी हार
न्यूजीलैंड की टीम की 2025 के विमेंस वर्ल्ड कप में ये लगातार दूसरी हार थी. पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें 89 रनों से हार का सामना करना पड़ा और फिर दक्षिण अफ्रीका खिलाफ 6 विकेट से हारकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे जा चुकी है. न्यूजीलैंड अब आगे के मुकाबले जीतकर टूर्नामेंट में वापसी करने के फिराक में रहेगी.