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Sourav Ganguly Birthday: चट्टान की तरह खड़े गांगुली के 3 रिकॉर्ड... 117 रन भी हो गए 'अमर', 26 साल से अटूट

भारतीय क्रिकेट की तकदीर कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ने बदली. इसमें से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ समेत कई खिलाड़ियों का योगदान रहा. इस लिस्ट में एक नाम सौरव गांगुली का भी है जो आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. हम आपको गांगुली के 3 उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 08, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:50 AM IST
Sourav Ganguly Birthday: चट्टान की तरह खड़े गांगुली के 3 रिकॉर्ड... 117 रन भी हो गए 'अमर', 26 साल से अटूट
Image Credit: Sourav GangulySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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