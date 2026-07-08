Sourav Ganguly Birthday: चट्टान की तरह खड़े गांगुली के 3 रिकॉर्ड... 117 रन भी हो गए 'अमर', 26 साल से अटूट

वो साल 2000 था जब टीम इंडिया नया इतिहास लिखने की दहलीज पर थी. भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम थी. टीम इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी थी, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने टीम को शानदार शुरुआत दी. गांगुली ने 117 रन की पारी खेली जबकि सचिन तेंदुलकर 69 पर बदकिस्मती से रन आउट हो गए. द्रविड़ के रन आउट ने भी खेल खराब कर दिया और भारतीय टीम 264 रन ही बनाने में कामयाब हुई. टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन सौरव गांगुली ने चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड कायम किया जो 26 साल से बरकरार है.