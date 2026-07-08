Sourav Ganguly Birthday: चट्टान की तरह खड़े गांगुली के 3 रिकॉर्ड... 117 रन भी हो गए 'अमर', 26 साल से अटूट

भारतीय क्रिकेट की तकदीर कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ने बदली. इसमें से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ समेत कई खिलाड़ियों का योगदान रहा. इस लिस्ट में एक नाम सौरव गांगुली का भी है जो आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. हम आपको गांगुली के 3 उन रिकॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं. कभी लॉर्ड्स के मैदान पर टी-शर्ट लहराकर अंग्रेजों को औकात याद दिलाई तो कभी बल्ले से तूफान मचाकर गेंदबाजों को विकेट की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया.
इतना ही नहीं, वह एक बेहतरीन कप्तान के साथ-साथ खूंखार बल्लेबाज भी रहे. खासकर स्पिनर्स के लिए तो वो काल बनकर आते थे. हम आपको जिन तीन रिकॉर्ड्स के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें से एक रिकॉर्ड 117 रन का भी है. यूं तो इससे भी बड़ी-बड़ी पारियां इतिहास में आई हैं, लेकिन आईए जानते हैं कि इन 117 रन में ऐसा क्या खास है जो 26 साल से अटूट है.
वो साल 2000 था जब टीम इंडिया नया इतिहास लिखने की दहलीज पर थी. भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम थी. टीम इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी थी, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने टीम को शानदार शुरुआत दी. गांगुली ने 117 रन की पारी खेली जबकि सचिन तेंदुलकर 69 पर बदकिस्मती से रन आउट हो गए. द्रविड़ के रन आउट ने भी खेल खराब कर दिया और भारतीय टीम 264 रन ही बनाने में कामयाब हुई. टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन सौरव गांगुली ने चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड कायम किया जो 26 साल से बरकरार है.
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बचे हुए दो रिकॉर्ड की बात करें तो एक पार्टनरशिप का है. वनडे में गांगुली ने सचिन के साथ मिलकर 176 पारियों में बल्लेबाजी की और 48 की लाजवाब औसत से कुल 8227 रन जोड़े. इनके अलावा कोई भी जोड़ी 6 हजार रन का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब नहीं हुई है. बात करें तीसरे रिकॉर्ड की तो 'दादा' टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2007 में 239 रन की पारी खेली थी.