सौरव गांगुली बने हेड कोच... पहली बार संभालेंगे ये जिम्मेदारी, अब इस टीम का बजेगा डंका
सौरव गांगुली बने हेड कोच... पहली बार संभालेंगे ये जिम्मेदारी, अब इस टीम का बजेगा डंका

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:46 PM IST
Sourav Ganguly
Sourav Ganguly

Sourav Ganguly: भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है. जल्द ही साउथ अफ्रीका टी20 लीग के नए सीजन का आगाज होने जा रहा है. इससे पहले उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स का हेड कोच बनाया गया है. IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के मालिक JSW स्पोर्ट्स और GMR है. सौरव गांगुली पहली बार किसी टीम के कोच के रूप में नजर आने वाले हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर रह चुके गांगुली

सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स में उन्होंने मेंटोर की जिम्मेदारी निभाई है. गांगुली के हेड कोच बनने की पुष्टि खुद प्रीटोरिया कैपिटल्स ने अपने सोशल मीडिया पर की है. ऑफीशियल इंस्टाग्राम पर गांगुली का एक पोस्टर शेयर किया गया है जिसमें ऊपर हेड कोच लिखा हुआ है, साथ ही कैप्शन में भी हेड कोच बनने की पुष्टि की गई है. 

इंतजार में सेंचुरियन

प्रीटोरिया कैपिटल्स ने सौरव गांगुली के हेड कोच के पद की जानकारी देते हुए कहा, 'प्रिंस कैपिटल्स कैंप में रॉयल फेयर लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं'. इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि 'हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सौरव गांगुली हमारे नए हेड कोच हैं. सेंचुरियन आपका इंतजार कर रहा है'. 

BCCI अध्यक्ष रह चुके गांगुली

गांगुली के कोचिंग करियर का छोर यही है. 2018 और 2019 के बीच, गांगुली दिल्ली कैपिटल्स में टीम निदेशक के पद पर थे. इसके बाद बीसीसीआई अध्यक्ष के पद को संभालने के चलते उन्होंने पुरानी पोजीशन छोड़ दी थी. अफ्रीका टी20 लीग के आगामी सीजन के लिए 13 भारतीय प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इस लीग का हिस्सा भारत के वो ही खिलाड़ी होंगे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है या फिर वे भारत और आईपीएल के लिए खेलने के लिए मना कर चुके हैं. 

