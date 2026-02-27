सौरव गांगुली ने सेलेक्टर्स के सामने रखी बड़ी मांग, इस घातक गेंदबाज को टीम इंडिया में मिले मौका

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटसौरव गांगुली ने सेलेक्टर्स के सामने रखी बड़ी मांग, इस घातक गेंदबाज को टीम इंडिया में मिले मौका

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अपने प्रदर्शन से सभी बड़ी टीमों को चौंकाते हुए फाइनल में पहली बार जगह बनाई है. फाइनल मुकाबला कर्नाटक के खिलाफ हुबली में खेला जा रहा है. जम्मू-कश्मीर को फाइनल तक पहुंचाने में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी का असाधारण योगदान रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 27, 2026, 04:49 PM IST
Photo Credit (ICC)
Photo Credit (ICC)

जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अपने प्रदर्शन से सभी बड़ी टीमों को चौंकाते हुए फाइनल में पहली बार जगह बनाई है. फाइनल मुकाबला कर्नाटक के खिलाफ हुबली में खेला जा रहा है. जम्मू-कश्मीर को फाइनल तक पहुंचाने में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी का असाधारण योगदान रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने आकिब नबी के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की है और बीसीसीआई से उन्हें भारतीय टीम में जगह देने की मांग की है.

सौरव गांगुली ने सेलेक्टर्स के सामने रखी बड़ी मांग

सौरव गांगुली ने एक्स पर लिखा, 'जम्मू-कश्मीर ने दुनिया को दिखाया है कि कोशिश और इरादा क्या कर सकता है. उन्होंने उस इलाके को उन पर गर्व महसूस कराया है. मुश्किल माहौल लोगों को सख्त बनाता है. आकिब नबी देश के रंग में रंगने की राह पर हैं. गर्मियों में इंग्लैंड से शुरुआत करनी चाहिए.' अपनी इस पोस्ट में गांगुली ने बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर को भी टैग किया है.

इस घातक गेंदबाज को टीम इंडिया में मिले मौका

भारत जुलाई में इंग्लैंड में पांच टी20 और तीन वनडे खेलेगा. यह दौरा 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से अहम है. गांगुली को लगता है कि आकिब नबी को इस दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह दी जानी चाहिए. आकिब नबी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है. फाइनल में कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में 5 विकेट ले चुके आकिब नबी ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी टीम के लिए मैच विजयी गेंदबाजी की थी और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे.

आकिब नबी का जलवा

क्वार्टर फाइनल में आकिब नबी ने मध्यप्रदेश के खिलाफ 8 और सेमीफाइनल में बंगाल के खिलाफ 9 विकेट लेने के अलावा 42 रन भी बनाए थे. फाइनल मुकाबले में जम्मू-कश्मीर की स्थिति मजबूत है. जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था और शुभम पुंडिर के 121, यावेर हसन खान के 88, साहिल लोतरा के 72, कन्हैया वधावन और कप्तान पारस डोगरा के 70-70, और अब्दुल समद के 61 रन की बदौलत पहली पारी में 584 रन बनाए थे.

कर्नाटक के खिलाफ 5 विकेट लिए

मयंक अग्रवाल के 160 रन की पारी के बावजूद आकिब नबी की घातक गेंदबाजी के दम पर जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक को पहली पारी में 293 रन पर समेटकर 291 रन की बड़ी बढ़त हासिल की है. आकिब नबी ने 23 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट लिए. अगर मैच ड्रॉ रहता है, तो पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर को विजेता घोषित किया जाएगा.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

