कोच के बाद अब प्रेसिडेंट भी बने सौरव गांगुली, CAB में निर्विरोध जीत लिया चुनाव, भाई को किया रिप्लेस

Sourav Ganguly CAB President: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली सोमवार एक बार फिर से क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (कैब) के अध्यक्ष बन गए हैं. वह छह साल बाद फिर से इस पद पर बैठे हैं. गांगुली को सोमवार (23 सितंबर) को कोलकाता में सीएबी की 94वीं वार्षिक आम बैठक में निर्विरोध चुना गया. इससे पहले उन्होंने 2015 से 2019 तक सीएबी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था. बता दें कि गांगुली साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स के कोच भी हैं.

भाई स्नेहशीष की जगह ली

53 वर्षीय गांगुली ने पहले 2019 से 2022 तक बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था. उन्होंने कैब में अपने बड़े भाई स्नेहशीष गांगुली की जगह ली. स्नेहशीष को छह साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ना पड़ा. गांगुली की अगुवाई वाली पूरी पैनल- बबलू कोलाय (सचिव), मदन मोहन घोष (संयुक्त सचिव), संजय दास (कोषाध्यक्ष) और अनु दत्ता (उपाध्यक्ष)- भी निर्विरोध चुनी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

गांगुली के सामने पहली चुनौती

कैब के अध्यक्ष के रूप में गांगुली की शीर्ष प्राथमिकताओं में ईडन गार्डन्स की क्षमता को एक लाख तक बढ़ाना और अगले साल के टी20 विश्व कप के लिए महत्वपूर्ण मैच हासिल करना है. उन्होंने यह भी वादा किया कि जब भारत 14 नवंबर को विश्व चैंपियन दक्षिण अफ़्रीका की मेजबानी करेगा, तो ईडन गार्डन्स में टेस्ट क्रिकेट की सुचारू वापसी की देखरेख करेंगे.

अध्यक्ष बनते ही गांगुली ने क्या कहा?

गांगुली की तत्काल जिम्मेदारी नवंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टेस्ट की तैयारी करना होगा. यह ईडन गार्डन्स में 2019 के ऐतिहासिक डे-नाइट पिंक-बॉल मैच के बाद पहला टेस्ट होगा, जिसे उन्होंने बीसीसीआई प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू किया था. गांगुली ने विश्वास जताया कि दोनों टीमों की प्रतिष्ठा और ईडन गार्डन्स की सुविधाओं को देखते हुए यह मुकाबला उम्मीदों पर खरा उतरेगा. उन्होंने कहा, ''यह एक अच्छा टेस्ट मैच होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका विश्व चैंपियन है. मैं इसके बारे में सोचूंगा. सब कुछ है - अच्छी पिचें, अच्छी भीड़, बुनियादी ढांचा है. आपको बस इसे ठीक से आयोजित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह एक अच्छा मैच हो. भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों अच्छी टीमें हैं, मुझे यकीन है कि यह एक अच्छा टेस्ट होगा.''

ये भी पढ़ें: ​वकील बनने के लिए क्रिकेट से संन्यास, 29 साल की फास्ट बॉलर ने अचानक किया रिटायरमेंट का ऐलान

ईडन गार्डन्स की क्षमता बढ़ाने की योजना

गांगुली ने ईडन गार्डन्स की क्षमता बढ़ाने की अपनी योजनाओं के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि यह परियोजना अगले साल के वैश्विक आयोजन के बाद आकार लेगी. गांगुली ने कहा, ''जो कुछ भी होगा वह अगले साल के टी20 विश्व कप के बाद होगा. इसमें समय लगेगा. लीज का नवीनीकरण हो गया है.'' यदि अगले साल के टी20 विश्व कप के बाद विस्तार योजना सफल होती है, तो ईडन गार्डन्स देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बैठने की क्षमता 1.32 लाख है. यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. ईडन की मूल रूप से एक लाख से ज्यादा की क्षमता थी, लेकिन दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे धीरे-धीरे कम किया गया, 2011 के विश्व कप से पहले इसे घटाकर 68,000 कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: प्रेमानंद जी महाराज के शरण में क्यों गए विराट कोहली-अनुष्का शर्मा? इस कथावाचक ने किया बड़ा खुलासा

बंगाल क्रिकेट को मजबूत करने पर जोर

गांगुली ने अपने नए कार्यकाल के लिए अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए बंगाल की प्रथम श्रेणी संरचना को मजबूत करने और दुमुरजला में एक नई अत्याधुनिक एकेडमी के लॉन्च पर जोर दिया, जिसके लिए सीएबी ने 9 एकड़ जमीन हासिल की है. उन्होंने कहा, ''बंगाल दो बार रणजी फाइनल खेल चुका है. क्रिकेट का विकास होना चाहिए, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है. '' गांगुली की लंबी अवधि की परियोजनाओं में हावड़ा में दुमुरजला एकेडमी है, जिसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. उन्होंने कहा, ''दुमुरजला एकेडमी नौ एकड़ जमीन पर होगी. यह कल्याणी एकेडमी की तरह होगी, लेकिन इसमें फ्लडलाइट और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी. यह शहर के बहुत करीब है. योजना को मंजूरी मिल गई है, इसमें कम से कम एक से डेढ़ साल लगेंगे.'' कैब ने राज्य इकाइयों और जिला संघों के लिए अपने विकास फंड को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपये कर दिया.