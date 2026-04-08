सौरव गांगुली ने अजीत अगरकर को दी बड़ी सलाह, मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में फिर से मिले मौका

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को बड़ी सलाह दी है. सौरव गांगुली के मुताबिक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम इंडिया में मौका पाने के हकदार हैं. बता दें कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने फॉर्म और फिटनेस का हवाला देते हुए मोहम्मद शमी को लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर किया हुआ है.
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भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को बड़ी सलाह दी है. सौरव गांगुली के मुताबिक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर टीम इंडिया में मौका पाने के हकदार हैं. बता दें कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने फॉर्म और फिटनेस का हवाला देते हुए मोहम्मद शमी को लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर किया हुआ है. भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में तहलका मचाने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब तीनों ही फॉर्मेट्स में अपनी जगह गंवा चुके हैं.
मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी वनडे मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. टेस्ट क्रिकेट में खेले हुए तो मोहम्मद शमी को 3 साल बीत चुके हैं. मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल के दौरान खेला था. सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी का टीम इंडिया में वापसी करने के लिए जोरदार सपोर्ट किया है. सौरव गांगुली ने कहा कि 35 साल के मोहम्मद शमी अब भी पूरी तरह से फिट हैं और अपने विकेटों की संख्या बढ़ाने के लिए बेताब हैं.
मोहम्मद शमी मौजूदा IPL 2026 सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार फॉर्म में रहे हैं. सौरव गांगुली ने बंगाल प्रो टी20 लीग के तीसरे सीजन के उद्घाटन के मौके पर मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ की है. सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी की गेंदबाजी और फिटनेस की तारीफ की. BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बात पर जोर दिया कि मोहम्मद शमी का रोल जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले जोड़ीदार के तौर पर होनी चाहिए.
सौरव गांगुली ने IPL 2026 सीजन में मोहम्मद शमी के हालिया IPL प्रदर्शन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 9 रन देकर 2 विकेट लिए थे और लखनऊ सुपर जायंट्स की सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता था. सौरव गांगुली ने कहा, 'मोहम्मद शमी को जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरे छोर से गेंदबाजी करनी चाहिए. मोहम्मद शमी बेहतरीन गेंदबाज हैं. हम सभी ने पिछली रात सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ उनकी गेंदबाजी देखी थी. चार ओवर में सिर्फ 9 रन, और वह भी दो बेहतरीन टी20 खिलाड़ियों, ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा के खिलाफ. यह वाकई जबरदस्त था.'
सौरव गांगुली ने रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए मोहम्मद शमी के प्रदर्शन की खास तौर पर चर्चा की है. सौरव गांगुली ने 35 साल के मोहम्मद शमी की लगन की ओर इशारा करते हुए कहा कि चयनकर्ताओं द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बावजूद, मोहम्मद शमी हर दिन अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे. सौरव गांगुली ने कहा, 'बंगाल के लिए उनका रणजी ट्रॉफी सीजन बहुत जबरदस्त रहा. मुझे वह सेमीफाइनल आज भी याद है, भले ही बंगाल हार गया था, लेकिन मोहम्मद शमी ने आठ विकेट लिए थे. टीम को इतनी दूर तक पहुंचाने में उनकी भूमिका बहुत अहम थी.'
सौरव गांगुली ने रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी के लगातार खेलने के फैसले का स्वागत किया. सौरव गांगुली ने कहा, 'मुझे बहुत खुशी है कि वह रणजी ट्रॉफी में खेलना जारी रखना चाहते हैं. एक तेज गेंदबाज के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन मोहम्मद शमी को नई गेंद के साथ दौड़कर गेंदबाजी करते देखने से बेहतर कुछ नहीं है. वह फिट और चुस्त दिख रहे हैं. महीनों तक लगातार गेंदबाजी करने के बाद, आप स्वाभाविक रूप से अपनी बेहतरीन फॉर्म में पहुंच जाते हैं. कोई भी ट्रेनिंग इसकी बराबरी नहीं कर सकती. मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें फिर से भारत की जर्सी में खेलते देखना चाहूंगा.'
मोहम्मद शमी की 'अपराइट सीम' के सौरव गांगुली मुरीद हैं. मोहम्मद शमी ने इस रणजी ट्रॉफी (2025-26) सीजन में 37 विकेट चटकाए थे. शानदार प्रदर्शन के बावजूद, अजीत अगरकर ने उन्हें टीम इंडिया से बाहर ही रखा है. सौरव गांगुली ने कहा, 'मुझे अब भी यही लगता है कि उन्हें भारत के लिए खेलना चाहिए. उम्मीद है कि उनका समय फिर से आएगा, क्योंकि वह हैं ही इतने बेहतरीन गेंदबाज. जब गेंद 'अपराइट सीम' के साथ मोहम्मद शमी के हाथ से निकलती है, तो उन्हें देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव होता है.'