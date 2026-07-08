गांगुली को बर्थडे पर यादगार तोहफा... खुशी से गदगद हुए पूर्व कप्तान, बायोपिक का पोस्टर देख हुए गदगद

पूर्व कप्तान ने फिल्म के मुख्य अभिनेता राजकुमार राव की मेहनत की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस पोस्टर ने उनके क्रिकेट के दिनों की यादें ताजा कर दी हैं. गांगुली ने कहा, "यह पोस्टर मेरे क्रिकेट सफर के एक बहुत प्यारे पल की याद दिलाता है. राजकुमार ने इस रोल को बहुत ईमानदारी और लगन से निभाया है. उन्हें और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि फैंस 14 मई, 2027 को बड़े पर्दे पर इस फिल्म का आनंद लेंगे."