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गांगुली को बर्थडे पर यादगार तोहफा... खुशी से गदगद हुए पूर्व कप्तान, बायोपिक का पोस्टर देख हुए गदगद

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आज 7 जुलाई को अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन पर उन्हें एक यादगार तोहफा मिला है. उनकी बायोपिक 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट-लुक पोस्टर रिलीज हो गया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 08, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:17 PM IST
गांगुली को बर्थडे पर यादगार तोहफा... खुशी से गदगद हुए पूर्व कप्तान, बायोपिक का पोस्टर देख हुए गदगद
Image Credit: InstagramSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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