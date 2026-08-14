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Sourav Ganguly: 'मेरे पास सुरक्षा है और...', धमकी भरे लेटर मिलने पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

Sourav Ganguly Death Threat: पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को मिली जान से मारने की धमकी के बाद 'दादा' ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. कोलकाता पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बेलघरिया से जुड़े सुरागों की तलाश में है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 14, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:20 PM IST
Sourav Ganguly: 'मेरे पास सुरक्षा है और...', धमकी भरे लेटर मिलने पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी
Image Credit: कोलकाता के एक इवेंट में सौरव गांगुली.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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