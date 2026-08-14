Sourav Ganguly: 'मेरे पास सुरक्षा है और...', धमकी भरे लेटर मिलने पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

Sourav Ganguly Death Threat: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी. उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी डोना गांगुली को मिल रहे डरावने धमकी भरे पत्रों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. इस दिग्गज क्रिकेटर ने बताया कि यह मामला आधिकारिक तौर पर कानून लागू करने वाले अधिकारियों को सौंप दिया गया है.
शुक्रवार (14 अगस्त) को कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए गांगुली ने जांच पर भरोसा जताते हुए कहा, ''हमने पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर दी है। मुझे यकीन है कि पुलिस इसे सुलझा लेगी. जिस नंबर से धमकियां मिली हैं, वह यहीं का है... उम्मीद है कि पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी... मेरे पास सुरक्षा है.'' उन्होंने जारी जांच को लेकर अपना आत्मविश्वास व्यक्त किया है.
यह चिंताजनक स्थिति तब सामने आई जब दक्षिण कोलकाता के ठाकुरपुकुर में स्थित गांगुली के कार्यालय में पिछले कुछ महीनों के दौरान कई धमकी भरे पत्र मिले. हालांकि, पिछले छह महीनों के दौरान आने वाले शुरुआती पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया गया था. मामले में स्थिति तब गंभीर हो गई जब उनके कार्यालय में दो और पत्र मिले जिनमें गांगुली, उनकी पत्नी डोना और उनके करीबियों को जान से मारने की साफ धमकी दी गई थी.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: On receiving threats, Former Indian cricket captain Sourav Ganguly says, "We have reported it to the police. I am sure the police will sort it out. The number (phone number from which he received threats) is from here... Hopefully, the police will… pic.twitter.com/p0r3tLxwJm
— ANI (@ANI) August 14, 2026
धमकियों के बढ़ने के बाद गांगुली के मैनेजर ने ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने व्यापक जांच शुरू कर दी है. जांच अधिकारी इन पत्रों, कूरियर के रास्तों और भेजने वाले से जुड़े डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच कर रहे हैं.
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, ये पत्र कथित तौर पर उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया इलाके से किसी व्यक्ति द्वारा कूरियर सेवा के माध्यम से भेजे गए थे. पुलिस की टीमें उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रैक कर रही हैं जिससे धमकियां दी गई थीं और भेजने वाले के मकसद का पता लगाने के लिए कूरियर एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही हैं.
धमकियों की गंभीरता के बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष के आसपास सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय हैं और उनकी निगरानी की जा रही है. स्थानीय डिजिटल सुरागों के आधार पर पुलिस अपराधी की पहचान करने और उसे पकड़ने के प्रयासों को तेज कर रही है. प्रवर्तन एजेंसियां इस मामले में जल्द ही बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जता रही हैं.