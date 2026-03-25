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Hindi Newsक्रिकेटनहीं पूरी होगी अक्षर पटेल की मुराद.. इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर गांगुली का अपडेट, कहा- ये जारी रहेगा..

नहीं पूरी होगी अक्षर पटेल की मुराद.. इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर गांगुली का अपडेट, कहा- ये जारी रहेगा..

आईपीएल 2026 का खुमार भारत में पूरी तरह से छाया हुआ है. टूर्नामेंट का आगाज होने में महज 2 दिन बाकी हैं, इससे पहले इम्पैक्ट प्लेयर रूल बड़ा मुद्दा बना हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने इस रूल पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 25, 2026, 03:08 PM IST
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Axar Patel (BCCI)
Axar Patel (BCCI)

आईपीएल 2026 का खुमार भारत में पूरी तरह से छाया हुआ है. टूर्नामेंट का आगाज होने में महज 2 दिन बाकी हैं, इससे पहले इम्पैक्ट प्लेयर रूल बड़ा मुद्दा बना हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने इस रूल पर ऐसा बयान दिया कि बखेड़ा खड़ा हो चुका है. अक्षर पटेल इस नियम से नाखुश नजर आए और उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि ये नियम ऑलराउंडर्स के विकास में रोड़ा है. अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय दिग्गज सौरव गांगुली ने चुप्पी तोड़ दी है. 

अक्षर पटेल ने की थी आलोचना

'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम टीमों को मैच के किसी भी चरण में पांच खिलाड़ियों की सूची में से किसी एक खिलाड़ी को बदलने की अनुमति देता है. जिसके चलते टीम में ऑलराउंडर्स की भूमिका बदल जाती है क्योंकि कप्तान बॉलिंग के समय एक गेंदबाज की एंट्री करवा देता है जबकि बैटिंग के समय बल्लेबाज क एंट्री हो जाती है. यही वजह है कि अक्षर पटेल ने इस नियम पर सवाल खड़े कर दिए. अब गांगुली ने इस नियम पर अपने विचार रखे हैं. 

क्या बोले सौरव गांगुली?

एक कार्यक्रम के दौरान गांगुली ने कहा, 'मुझे लगता है कि 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम अब बना रहेगा. जब मैं BCCI का अध्यक्ष था, तब यह नियम पहले ही आ चुका था. इसलिए, यह अब ये रहेगा. किसी को यह पसंद आएगा, तो किसी को नहीं.' गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट की तुलना में टी20 फॉर्मेट को रखा और इसे लोकप्रिय फॉर्मेट बताया. 

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ये भी पढ़ें.. 10 मैचों में 60 विकेट निकाले...IPL 2026 में इस खिलाड़ी को देखने को बेताब हैं गांगुली

टी20 फॉर्मेट फैंस को खींचता है

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट ही असली प्रारूप है, क्योंकि इसमें एक दिन में 20 से 25 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ती है. T20 मैच में चार ओवर गेंदबाज़ी करना कहीं ज्यादा आसान होता है. गुणवत्ता के मामले में T20 क्रिकेट सबसे कम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन T20 क्रिकेट ही वह प्रारूप है जो लोगों को मैदान तक खींच लाता है. यह शाम को सिर्फ तीन घंटे का खेल होता है, जो छक्कों और चौकों से भरा रहता है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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