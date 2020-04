सौरव गांगुली की दरियादिली फिर आई सामने, जरुरतमंदों को बांटा भोजन

कोलकाता: बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस (ISKCON) के कोलकाता केंद्र की मदद की तरफ हाथ आगे बढ़ाया है. इसके तहत करीब 20,000 लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया है.

ISKCON कोलकाता के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष राधारमन दास ने कहा, " कोलकाता में प्रतिदिन 10,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए सौरभ गांगुली का धन्यवाद. उनके मार्गदर्शन में इस्कॉन कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर तैयार है। दादा की यह सर्वश्रेष्ठ पारी है. हम उन्हें धन्यवाद देते हैं.''

A big thank you to Shri #SouravGanguly ji for donating to support food for 10,000 people daily here in Kolkata. Under his captaincy, the monks of ISKCON are confident to fight the battle of hunger for many families. This is the best innings played by Dada.Thank you pic.twitter.com/7k5AE3vKKF

— Radharamn Das (@RadharamnDas) April 4, 2020