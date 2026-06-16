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'अपमान बर्दाश्त नहीं..' सौरव गांगुली का ठनका माथा, किसके खिलाफ खट-खटाया पुलिस का दरवाजा

पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने एक फेसबुक फैन पेज के खिलाफ पुलिस का दरवाजा खटखटा दिया है. पूरे मामले को नीचे समझा जा सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:44 AM IST
'अपमान बर्दाश्त नहीं..' सौरव गांगुली का ठनका माथा, किसके खिलाफ खट-खटाया पुलिस का दरवाजा
Image Credit: Sourav Ganguly

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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