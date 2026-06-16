भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली कभी अपने खेल तो कभी अपने साफ-सुथरे करियर को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन इस बार मसला कुछ और है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी छवि खराब करने की कोशिशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पूर्व कप्तान ने पुलिस में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप है कि एक फेसबुक पेज उनके खिलाफ लगातार अपमानजनक और भ्रामक बातें फैला रहा है.
गांगुली ने इस मामले में उन्होंने तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. सौरव गांगुली ने अपनी शिकायत में 'सौरव गांगुली फैंस' नाम के एक फेसबुक पेज का जिक्र किया है. इस पेज ने खुद की पहचान 'अनौपचारिक फैन पेज' के रूप में बनाई है. इसपर 3.6 मिलियन (36 लाख) से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. गांगुली का कहना है कि इस पेज को झूठी चीजें फैलाने का जरिया बनाया जा रहा है. इसका उनके निजी जीवन पर असर पड़ सकता है.
ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी शिकायत में दादा ने साफ कहा कि सार्वजनिक जीवन में राय और आलोचना होना आम बात है. एक सेलिब्रिटी होने के नाते वह इसका सम्मान करते हैं. लेकिन किसी की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, अफवाहें फैलाना और जनता के बीच नकारात्मकता पैदा करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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गांगुली ने कहा, "राय और आलोचना सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हैं. लेकिन मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गुमराह करने वाली और अपमानजनक सामग्री फैलाना स्वीकार्य नहीं है.' पुलिस इस मामले में जांच में जुट चुकी है. गांगुली ने सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट को तुरंत रोकने के लिए भी कहा है. पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है कि उन्हें पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष की शिकायत मिल चुकी है। साइबर सेल की मदद से इस फेसबुक पेज के एडमिन और इसे ऑपरेट करने वालों का पता लगाया जा रहा है.