गांगुली ने कहा, "राय और आलोचना सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हैं. लेकिन मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गुमराह करने वाली और अपमानजनक सामग्री फैलाना स्वीकार्य नहीं है.' पुलिस इस मामले में जांच में जुट चुकी है. गांगुली ने सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट को तुरंत रोकने के लिए भी कहा है. पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने पुष्टि की है कि उन्हें पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष की शिकायत मिल चुकी है। साइबर सेल की मदद से इस फेसबुक पेज के एडमिन और इसे ऑपरेट करने वालों का पता लगाया जा रहा है.