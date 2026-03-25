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Hindi Newsक्रिकेटशमी जैसा टप्पा, भुवी जैसी स्विंग...IPL 2026 में तबाही मचाने उतरेगा ये तूफानी बॉलर, देखने के लिए बेताब हैं सौरव गांगुली

शमी जैसा टप्पा, भुवी जैसी स्विंग...IPL 2026 में तबाही मचाने उतरेगा ये तूफानी बॉलर, देखने के लिए बेताब हैं सौरव गांगुली

Delhi Capitals New Fast Bowler Aaqib Nabi: आईपीएल 2026 में कई नए खिलाड़ी जलवा दिखाने आ रहे हैं. इनमें एक नाम ऐसा है, जिसे देखने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर  सौरव गांगुली बेताब हैं. ये वही खिलाड़ी है, जिसे नीलामी में बेस ब्राइस से कई गुना ज्यादा कीमत मिली थी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:30 PM IST
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फोटो क्रेडिट (X/@Ysccdoda)
फोटो क्रेडिट (X/@Ysccdoda)

Delhi Capitals New Fast Bowler Aaqib Nabi: इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन यानी IPL 2026 खास होने वाला है. इस बार जो नए खिलाड़ी मैदान पर उतरने वाले हैं, उनमें एक ऐसा नाम भी शामिल है, जिसे टीम इंडिया का फ्यूचर माना जा रहा है. उस खिलाड़ी के पास मोहम्मद शमी जैसा टप्पा और भुवनेश्वर कुमार जैसी स्विंग है. खास बात ये है कि इस खिलाड़ी पर मिनी ऑक्शन में करोड़ों की बोली लगी थी. हाल में वो विकेट की झड़ी लगाकर आ रहा है. अब इस तेज गेंदबाज का जलवा देखने के लिए फैंस के साथ ही क्रिकेट के दिग्गज भी बेताब हैं. 28 मार्च से शुरू होने वाले सीजन के आगाज से ठीक पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने इस खिलाड़ी का नाम ही नहीं लिया, बल्कि उसकी जमकर तारीफ भी की है.

आईपीएल 2026 में सौरव गांगुली की नजर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे युवा बल्लेबाजों पर तो रहेगी ही, लेकिन अगर वह किसी खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, तो वह दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज आकिब नबी हैं, जो जम्मू-कश्मीर से आते हैं. नीलामी में इस गेंदबाज को दिल्ली ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा था.

आकिब नबी को लेकर सौरव गांगुली ने क्या कहा?

सौरव गांगुली ने आकिब को लेकर कहा कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, आयुष म्हात्रे और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा हैं, लेकिन मैं आकिब नबी को देखने के लिए उत्सुक हूं. वे सभी युवा हैं. वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा भी युवा हैं, वे सभी अपने चरम पर हैं और यही आईपीएल की पहचान है, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आकिब नबी इस लीग में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

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सौरव गांगुली ने यह भी साफ कर दिया कि वह हमेशा क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे वह कोच के तौर पर हो या किसी और भूमिका में. उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में खिलाड़ी, कप्तान और प्रशासक हर भूमिका निभाई है. वह भविष्य में मिलने वाले हर अवसर को अपनाने के लिए तैयार हैं. IPL 2026 में वह दिल्ली कैपिटल्स के 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

आकिब पर नीलामी में लगी थी रिकॉर्डतोड़ बोली

गांगुली ने जिन आकिब नबी का नाम लिया है, उन पर नीलामी में 8.40 करोड़ रुपये की बोली लगी थी. वह 30 लाख रुपये की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में आए थे.इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी. वह जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले हैं और घरेलू क्रिकेट में जेके के लिए ही खेलते हैं. वह दाएं हाथ के मध्यम-तेज गेंदबाज (Right-arm medium pacer) हैं और निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं.

10 मैचों में निकाले थे 60 विकेट

हाल में जब जम्मू-कश्मीर की टीम ने इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी (2025-26) का खिताब जीता था, तो टीम के सबसे बड़े हीरो आकिब ही रहे थे, जिन्होंने पूरे सीजन कमाल की गेंदबाजी की थी और 10 मैचों में 60 विकेट लिए थे. वह सीजन के टॉप विकेट टेकर थे. इससे पहले आकिब दलीप ट्रॉफी में 'डबल हैट्रिक' (4 गेंदों में 4 विकेट) लेने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे. आकिब के पास अच्छी-खासी गति है. सटीक लाइन-लेंथ और सही टप्पे पर गेंदबाजी करने के लिए पहचाने जाते हैं. उन्हें भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी का कॉम्बो बॉलर कहा जा रहा है. वह पहली बार आईपीएल खेलने आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 15 चौके 20 छक्के 229 रन...इन 2 खूंखार बल्लेबाजों के तांडव से घबराए थे गेंदबाज, 10 साल से अटूट है सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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