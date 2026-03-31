25 साल का सूखा... ईडन गार्डन्स को भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की मेजबानी नहीं मिलने पर बवाल, सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

India vs Australia Test Kolkata: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा 2026-27 के घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा के बाद कोलकाता के क्रिकेट प्रशंसकों में भारी निराशा देखी जा रही है. प्रतिष्ठित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज) के लिए ईडन गार्डन्स को मेजबान के रूप में नहीं चुना गया है. यह फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि कोलकाता और मुंबई जैसे पारंपरिक क्रिकेट केंद्रों को इस हाई-प्रोफाइल सीरीज से बाहर रखा गया है. इसके बजाय, पांच मैचों की यह टेस्ट सीरीज नागपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, रांची और अहमदाबाद में खेली जाएगी.

बता दें कि कोलकाता में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछली बार टेस्ट मैच का आयोजन 2001 में हुआ था. तब टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. वीवीएस लक्ष्मण के 281 रनों की बदौलत भारत ने फॉलोऑन खेलने के बाद वापसी की और कंगारू टीम को हराया. दूसरी ओर, मुंबई में दोनों टीमों के बीच पिछला टेस्ट 2004 में हुआ था. उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हराया था. उसके बाद से दोनों शहरों को भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का इंतजार है.

सौरव गांगुली ने इस फैसले पर क्या कहा?

इस पूरे मामले पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक कार्यक्रम में गांगुली ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया. उन्होंने स्वीकार किया कि एक पूर्व खिलाड़ी और सीएबी अध्यक्ष के रूप में वे हमेशा ईडन गार्डन्स में बड़े मैच देखना चाहते हैं, लेकिन खेल के विकास के लिए इसका अन्य केंद्रों पर जाना भी आवश्यक है. गांगुली ने कहा, ''ईडन गार्डन्स में बड़े टेस्ट मैचों की वापसी हमेशा सुखद होती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि क्रिकेट को अन्य स्थानों पर भी पहुंचाना महत्वपूर्ण है.''

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टेस्ट की जगह व्हाइट-बॉल मैच मिले

भले ही कोलकाता को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की मेजबानी नहीं मिली, लेकिन बीसीसीआई के कैलेंडर के अनुसार कोलकाता और मुंबई को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 जैसे व्हाइट-बॉल मुकाबलों की मेजबानी सौंपी गई है. हालांकि, क्रिकेट फैंस इस तर्क से संतुष्ट नहीं हैं. उनका मानना है कि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जैसे ऐतिहासिक आयोजनों से ईडन गार्डन्स को बाहर रखना इसकी क्रिकेट पहचान के लिए एक जोखिम हो सकता है.

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बीसीसीआई नए क्रिकेट केंद्रों को दे रहा बढ़ावा

सौरव गांगुली का मानना है कि ईडन गार्डन्स ऐतिहासिक रूप से भारतीय टेस्ट क्रिकेट का आधार स्तंभ रहा है, लेकिन बदलता परिदृश्य अब मैचों के अलग-अलग स्टेडियम में होने की मांग करता है. बीसीसीआई नए केंद्रों को बढ़ावा दे रहा है. गांगुली ने 'स्पोर्टस्टार' को बताया कि कोलकाता को पहले भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट, टी20 वर्ल्ड कप के मैच और आईपीएल के मैचों की मेजबानी मिली है. प्रशंसकों को इंतजार था कि 25 साल का सूखा समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच देखने के लिए और लंबा इंतजार करना होगा. हालांकि, गांगुली को विश्वास है कि ईडन गार्डन्स का महत्व कभी कम नहीं होगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 21 जनवरी 2027 से शुरू होगी.